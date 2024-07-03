Google son çevre raporunu yayınladı! Emisyonlar yüzde 48 arttı sebebi yapay zeka

03 Temmuz 2024 16:47 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:47

2024'ün ilk yarısında en çok satılan 5 otomobil markası belli oldu

2024'ün ilk yarısında en çok satılan 5 otomobil markası belli oldu

Yapay zeka, Google emisyonlarını yüzde 48 artırdı.

Google'ın son çevre raporuna göre, şirketin 2023'teki sera gazı emisyonları 2022'ye göre yüzde 13, 2019'dan bu yana ise yaklaşık yüzde 50 arttı.

Google, 2024 Çevre Raporu'nda bunun nedeni yapay zeka işlemlerinin daha yoğun olmasından kaynaklanan artan enerji talepleri olarak açıkladı.

Google sera gazı emisyonlarındaki artışı yapay zekanın (YZ) patlayıcı büyümesiyle daha da kötüleşen veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu artan enerji miktarlarına bağladı.

Yapay zeka destekli hizmetler, standart çevrimiçi faaliyetlerden çok daha fazla bilgisayar gücü ve dolayısıyla elektrik içeriyor.

Bu da teknolojinin çevresel etkisi hakkında bir dizi uyarıya yol açıyor.

SERA GAZI EMİSYONLARI YÜZDE 48 DAHA FAZLA

Google'ın hedefi 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaştı ancak "yapay zekayı ürünlerimize daha fazla entegre ettikçe emisyonları azaltmanın zor olabileceğini" kabul etti.

Veri merkezleri esasen bilgisayar sunucularından oluşan devasa koleksiyonlar olarak biliniyor ve yapay zekanın bunlardan çok büyük miktarlara ihtiyacı bulunuyor.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, ChatGPT gibi üretken bir YZ sistemi, göreve özel yazılım çalıştıran makinelerden yaklaşık 33 kat daha fazla enerji kullanabilir. Ancak Google'ın raporu, veri merkezlerinin etkilerinde büyük küresel eşitsizlikleri de ortaya koydu.

Avrupa ve Amerika'daki merkezlerin çoğu ise enerjilerinin çoğunu karbonsuz kaynaklardan elde ediyor.

Genel olarak Google, enerjisinin yaklaşık üçte ikisinin karbonsuz kaynaklardan elde ettiğini ifade etti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre, 2022 yılında dünyadaki veri merkezleri tarafından kullanılacak elektrik miktarının 2026 yılına kadar iki katına çıkabileceği öngörülüyor.

Google, Ocak ayında yapay zekaya yönelik taleplere yanıt olarak İngiltere'de yeni bir veri merkezi kurmak için bir milyar dolar (788 milyon euro) yatırım yapma sözü verdi.

Google'ın son çevre raporuna göre, şirketin 2023'teki sera gazı emisyonları 2022'ye göre yüzde 13, 2019'dan bu yana ise yaklaşık yüzde 50 arttı.