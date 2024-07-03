Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi Fırat Türkmen'den ilk paylaşım! Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile nişanlanıyor

03 Temmuz 2024 16:32 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:32

En Hamarat Benim'in ünlü sunucusu Kadir Ezildi, nişanlanıyor. Ünlü sunucunun sır gibi sakladığı nişanlısının "Canlar Cananı Muhammed " ilahisini söyleyerek tanınan fenomen Fırat Türkmen'in kız kardeşi Gamze Türkmen olduğu ortaya çıktı.

KADİR EZİLDİ'NİN KAYINBİRADERİNDEN İLK PAYLAŞIM