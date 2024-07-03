Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi Fırat Türkmen'den ilk paylaşım! Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile nişanlanıyor
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 16:32 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:32
En Hamarat Benim'in ünlü sunucusu Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile nişanlanıyor. Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ünlü fenomen Fırat Türkmen'den ilk paylaşım geldi.
En Hamarat Benim'in ünlü sunucusu Kadir Ezildi, nişanlanıyor. Ünlü sunucunun sır gibi sakladığı nişanlısının "Canlar Cananı Muhammed " ilahisini söyleyerek tanınan fenomen Fırat Türkmen'in kız kardeşi Gamze Türkmen olduğu ortaya çıktı.
KADİR EZİLDİ'NİN KAYINBİRADERİNDEN İLK PAYLAŞIM
Kaynak: tgrthaber.com