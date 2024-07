Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız boşanma sonrası ilk kez konuştu! Dikkat çeken Nez detayı

03 Temmuz 2024 16:03 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:03

Oyuncu Onur Atilla, 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'dan boşandıktan kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. İkili tatilde çektirdikleri fotoğrafları paylaşınca 'İhanet' iddiaları ortaya çıktı. Boşanma sonrası ilk kez konuşan Sinem Ayyıldız, "Her şey yeterince çirkin." dedi.

ONUR ATİLLA'NIN ESKİ EŞİ İLK KEZ KONUŞTU

Başak Çokan'ın haberine göre; Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız boşanma sonrası ilk kez konuştu. Her şey kısa sürede gerçekleştiğini belirten Ayyıldız, "Boşandıktan 20 gün sonra Nez ile ilişkisini ilan etmişti… Onur Atilla’nın 10 yıllık eski eşi Sinem Ayyıldız ilk kez konuştu "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım. Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Tek taraflı elden bir şey gelmiyor… Her şey yeterince çirkin." dedi.

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA İHANET İDDİALARINI YALANLAMIŞTI