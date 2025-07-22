Yeni nesil teknolojide adres Altınay savunma oldu

İstanbul Fuar Merkezi’nde 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025, savunma sektöründeki son teknolojilere ve gelişmelere ev sahipliği yaptı. Altay Tankı, Milli Muharip Uçak KAAN, MİLGEM gibi önemli birçok projede yer alan Altınay Savunma Teknolojileri, IDEF 2025’te tanıttığı yeni nesil savunma sistem ve ürünleriyle yoğun ilgi gördü. Şirket, 7 no’lu salonda yer alan 7-C15 numaralı standında sergilediği ürünlerle yerli ve milli üretim kapasitesini, mühendislik gücünü ve inovatif vizyonunu sahaya taşıdı.

Fuar boyunca hem yerli hem uluslararası ziyaretçileri ağırlayan Altınay Savunma Teknolojileri’nin standında; ilk kez tanıtımı yapılan 4 eksenli yeni nesil SATCOM Pedestali, yüksek hassasiyetli XMotion Sürücü Ailesi, Salan Bomba Bırakma Ünitesi, Yeni Nesil Gimbal Sistemi ön plana çıktı.

Yüksek teknoloji ürün ve sistemlerin sahada yoğun ilgi ve talep gördüğünü ifade eden Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, “Sürdürülebilir büyüme stratejimizle birlikte üretim, Ar-Ge ve ürün teknolojilerine gerçekleştirdiğimiz yatırımları somut çıktılar olarak sahaya yansıttık. Uydu haberleşmeden uçuş kontrol sistemlerine, keşif ve gözetlemeden hassas vuruş kabiliyetine kadar geliştirdiğimiz her çözüm; günümüzü ve geleceği gözeten uçtan uca bir vizyonla tasarlandı. Askeri uygulamaların yanı sıra afet yönetimi ve insani yardım gibi kritik alanlarda da yüksek katkı sunabilecek sistemlerimiz, birer teknolojik ürün olmanın ötesinde; ekip ruhumuzun ve uzun vadeli vizyonumuzun bir parçası” değerlendirmesinde bulundu.

GİMBAL UÇUŞTA GÖZ, GÖREVDE REHBER OLACAK

Altınay Savunma Teknolojileri, fuarda ilk defa tanıttığı sistem ve ürünlerin operasyonel süreçlerde sağlayacağı verimliliği ve desteği gösteren çok yönlü hizmetlerini de aktardı. Öne çıkan teknolojilerden Yeni Nesil Gimbal Sistemi ile ilgili detayları paylaşan Burak Mercan, “Sistemimiz; 1,5 kg’lık kompakt yapısı, 360 derece sınırsız görüş kabiliyeti ve gece-gündüz görev yapabilen gelişmiş görüntüleme yetenekleriyle geniş bir operasyonel alan sunuyor. Anlık veri işleme ve görüntü aktarımıyla sahadaki karar vericilere kesintisiz destek sağlaması farklı alanlarda stratejik destek sağlamasının da önünü açıyor. Yeni Nesil Gimbal Sistemi, yalnızca askeri ve güvenlik uygulamalarında değil; afet yönetimi, arama-kurtarma ve insani yardım operasyonlarında da kritik bir görev üstlenebilir” dedi.

YENİ NESİL ÇÖZÜMLER ODAK NOKTASI OLDU

Altınay Savunma Teknolojileri’nin fuarda ilk kez tanıttığı 4 Eksenli SATCOM Pedestali’nin insansız hava araçlarının zorlu coğrafyalarda yüksek bant genişliğine sahip, kesintisiz ve güvenli uydu haberleşmesi için tasarlandığı kaydedildi. Sistem, ANKA, ANKSUNGUR ve ANKA-3 gibi platformlarla tam uyumlu bir yapıya sahip. Ayrıca, Güney Asya ve ekvatoral görev alanlarında yüksek performans sağlayan sistemin keyhole etkisini ortadan kaldıran dört eksenli hareket kabiliyette olduğu ifade edildi.

IDEF 2025’te tanıtımı yapılan bir diğer yenilik, XMotion Sürücü Ailesi oldu. Gimbal, haberleşme, mobil kule ve İHA sistemleri için özelleştirilmiş dört farklı ürün grubundan oluşan bu yeni nesil motor sürücüler, yalnızca motor kontrolü değil, görev senaryosu yönetimi sunan akıllı yapısıyla öne çıktı. Altınay standında sergilenen Salan Bomba Bırakma Ünitesi de insanlı ve insansız hava araçlarında yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sunan, elektromekanik yapısıyla görev esnekliğini artıran bir çözüm olarak tanıtıldı.

İLERİ SEVİYE İHA SİSTEMLERİ DE FUARDA YERİNİ ALDI

Şirketin döner kanatlı kamikaze İHA çözümü PEREGRINE; meskûn mahal operasyonları için geliştirilmiş, taşınabilir ve yüksek etki kapasitesine sahip yapısıyla sahada yerini aldı. BEE-EATER ise entegre kenetlenme istasyonu sayesinde batarya değişimini otonom olarak gerçekleştirebilen, kesintisiz görev kabiliyetiyle öne çıkan keşif-gözetleme İHA’sı olarak dikkat çekti.

FALCON-R556, silahlı döner kanatlı İHA sistemi olarak operasyon sahasında baskı unsuru oluşturabilecek kapasitesiyle öne çıkarken; PUHU-C75’in iniş-kalkış için bir piste ihtiyaç duymaması, dar ve engebeli arazilerde görev alabilmesiyle taktik sahada ve afet bölgelerinde önemli lojistik destek sağlayabildiği aktarıldı.

Fuardaki sergilenen sistemlerin arasında orta sınıf İHA’lar için etkin caydırıcılık sağlayan Silahlı Taret Sistemi çözümü de yer aldı.

MMU KAAN İÇİN GELİŞTİRİLEN İNİŞ TAKIMLARI DA SAHADAYDI

Altınay Savunma Teknolojileri ve TUSAŞ ortaklığında kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri tarafından Türkiye’de ilk kez MMU KAAN için geliştirilen İniş Takımı Sistemi, burun iniş takımı yönlendirme sistemi ve fren sistemini içeren yerli bir çözüm olarak sergilendi. Altınay tarafından geliştirilen Demir Kuş Test Sistemi de MMU KAAN ve HÜRJET projelerinde kullanıldığı ve uçuş öncesi senaryo testleriyle uçuş güvenliğine katkı sağladığı aktarıldı.

Altınay Savunma Teknolojileri, yüksek teknoloji geliştirme ve teknolojiye yön verme vizyonu ile dünyada ilk 100 savunma şirketi arasında yer alma hedefinde. IDEF 2025, şirketin bu hedefte hem ürün hem mühendislik gücünü sergilediği bir vitrin oldu.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA:

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır. 2024 yılı mayıs ayında halka arz sürecini başarıyla tamamlayan şirket, bu adımla birlikte sermaye yapısını güçlendirmiş ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir ivme kazanmıştır.

Oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirirken küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Altınay Savunma Teknolojileri olarak bugün, aralarında TAAC ve DASAL’ın da olduğu savunma grubunda çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu yaklaşık 700 çalışan bulunmaktadır.

Merkez ofisi, İstanbul Kurtköy'deki Teknopark İstanbul kampüsünde yer alan Altınay Savunma Teknolojileri’nin farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 40 bin metrekarenin üzerinde altyapısı bulunmaktadır.

Altınay Savunma Teknolojileri, AS9100D, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 kalite yönetim sistem belgelerine sahiptir. Şirket, aynı zamanda Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgeleri ile yetkilendirilmiştir. 2024 itibarıyla IAQG/EAQG üyesi olan Altınay Savunma, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde DO-178 ve DO-254 standartlarını da desteklemekte; IEEE-12207, IEEE-15288, MIL-STD-973 ve ANSI/EIA-649 gibi uluslararası kabul görmüş standart ve yaklaşımları esas almaktadır. EYDEP kapsamında A seviyesinde yer alan firmamız, tüm süreçlerinde yüksek kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlik anlayışını temel almaktadır.