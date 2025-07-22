Katliamı itiraf etti! Eve giren ekipler dehşete düştü: Çok sayıda cesetle karşılaştılar

Almanya'nın Bavyera eyaletinde kan donduran bir vahşet yaşandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre; 37 yaşındaki bir kişi, memleketi Avusturya'ya döndükten sonra polise gidip Almanya'da 3 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

EVE GİREN EKİPLER CESETLERLE KARŞILAŞTI

Avusturya ve Alman polisinin ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelinin verdiği adreste yapılan aramada 3 kişinin cesedi bulundu.

AVUSTURYA'DAN İADESİ BEKLENİYOR

Cinayeti ihbar eden ve gözaltına alınan zanlının Avusturya’dan iadesi beklenirken, Deggendorf Savcılığı ile Deggendorf Kriminal Soruşturma Dairesi olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

CİNAYETİN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Hayatını kaybeden üç kişi ile şüphelinin kimliği açıklanmazken, aralarındaki ilişki ve cinayetin sebebi henüz netlik kazanmadı.