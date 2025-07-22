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 | Baran Aksoy

Katliamı itiraf etti! Eve giren ekipler dehşete düştü: Çok sayıda cesetle karşılaştılar

Avusturya'da bir kişi polis ekiplere gidip, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki bir evde katliam yaptığını itiraf etti. Eve giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. bulundu. Katil zanlısının Almanya'ya iadesi bekleniyor.

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Katliamı itiraf etti! Eve giren ekipler dehşete düştü: Çok sayıda cesetle karşılaştılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 14:09

Almanya'nın Bavyera eyaletinde kan donduran bir vahşet yaşandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre; 37 yaşındaki bir kişi, memleketi 'ya döndükten sonra polise gidip Almanya'da 3 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

Katliamı itiraf etti! Eve giren ekipler dehşete düştü: Çok sayıda cesetle karşılaştılar

EVE GİREN EKİPLER CESETLERLE KARŞILAŞTI

Avusturya ve Alman polisinin ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelinin verdiği adreste yapılan aramada 3 kişinin cesedi bulundu.

Katliamı itiraf etti! Eve giren ekipler dehşete düştü: Çok sayıda cesetle karşılaştılar

AVUSTURYA'DAN İADESİ BEKLENİYOR

Cinayeti ihbar eden ve gözaltına alınan zanlının Avusturya’dan iadesi beklenirken, Deggendorf Savcılığı ile Deggendorf Kriminal Soruşturma Dairesi olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Katliamı itiraf etti! Eve giren ekipler dehşete düştü: Çok sayıda cesetle karşılaştılar

CİNAYETİN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Hayatını kaybeden üç kişi ile şüphelinin kimliği açıklanmazken, aralarındaki ilişki ve cinayetin sebebi henüz netlik kazanmadı.

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ETİKETLER
#Almanya
#cinayet
#avusturya
#Katiliyle Öldürme
#Kanlı Saldırı
#Dünya
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