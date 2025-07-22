Teknede korkunç cinayet! Genç denizciyi demir sopayla öldürdüler: Mahalleli katilleri kürekle dövdü

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun mahallesi Kocabahçe mevkiinde, dün akşam saatlerinde denizin ortasında korkunç bir cinayet işlendi. Tekne sahibinin oğlu 24 yaşındaki denizci Arda Deniz Onat müşterilerle küfür ettikleri için tartıştı. Onat ve müşterilerin tartışması kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kavgada başına demir sopa ile vurulan genç, sersemleyerek denize düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Arda Deniz Onat denize düştüğü yerden kaptan olan babası tarafından tekneye çıkarıldı. Baygın şekilde hastaneye kaldırılan genç ekiplerin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kavgaya karıştıkları belirlenen ve hafif yaralanan S.Y., S.Y. ve C.V.C. isimli üç şüpheli, olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

KÖYLÜLER KÜREKLERLE DÖVDÜ

Korkunç cinayetten sonra lastik bot ile karaya çıkan şüphelileri vatandaş ve köylüler küreklerle darp etti. Sinirden çılgına dönen mahalleli 4 kişiyi kıyıya yanaştığı an dövmeye başladı.