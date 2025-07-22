Otomotiv devi BYD'den sürpriz Türkiye kararı! Üretim takvimi değişti

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa’daki stratejik planlamasını yeniden şekillendiriyor. Reuters’a konuşan konuya yakın iki kaynak, BYD’nin Macaristan’ın Szeged kentinde kurduğu 4 milyar euroluk tesiste ilk iki yıl boyunca kapasitenin oldukça altında üretim yapacağını bildirdi.

2026 yılında faaliyete geçmesi beklenen tesiste yılda 150 bin araç üretme kapasitesi bulunuyor. Ancak kaynaklara göre, üretim ilk aşamada yalnızca on binli rakamlarla sınırlı kalacak. Uzun vadede Macaristan’daki fabrikanın kapasitesinin 300 bine çıkarılması planlanıyor. Öte yandan BYD’nin Türkiye yatırımı daha iddialı bir seyir izliyor. Şirketin Manisa’da 1 milyar dolarlık yatırımla kuracağı tesisin 2026 sonunda üretime başlaması planlanırken, yıllık 150 bin araç kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Kaynaklardan biri, 2027 ve 2028’de Türkiye’deki üretimin kademeli olarak artırılacağını da aktardı.

AB PLANLARI ZORA GİRDİ, TÜRKİYE ÖNE ÇIKTI

BYD'nin Macaristan'daki yatırımı, Avrupa Birliği’nin Çin yapımı elektrikli araçlara uyguladığı sübvansiyon karşıtı gümrük vergilerini aşmak için planlandı. Zira Çin'de üretilen BYD araçları, halihazırda standart vergiye ek olarak bu ek vergilere de tabi tutuluyor. Ancak Macaristan’daki üretimin beklenenden yavaş ilerleyecek olması, Avrupa Birliği’nin istihdam ve yatırım beklentilerini sekteye uğrattı.

Bu durum, Türkiye’nin stratejik önemini artırıyor. Gümrük Birliği sayesinde Türkiye’de üretilen araçların Avrupa’ya ek vergisiz ihraç edilebilmesi, BYD için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle Türkiye’deki fabrikanın devreye alma sürecinin öne çekilebileceği konuşuluyor.

HANGİ MODELLER ÜRETİLECEK?

Macaristan’daki tesiste Atto 2, Atto 3 ve Dolphin modellerinin üretimi gündemde. Ancak bir kaynak, düşük maliyetli Seagull modelinin de üretim planlarına dahil edildiğini belirtti.

Türkiye’deki fabrikada ise tamamen elektrikli Seal U SUV ve Sealion 5 modellerinin üretileceği ifade ediliyor. Sealion 5’in tam elektrikli mi yoksa plug-in hibrit mi olacağı ise netleşmiş değil. Bunun yanı sıra şarj edilebilir hibrit Seal U DMi ve Seal 06 DMi modellerinin de Türkiye’de üretileceği gelen bilgiler arasında.

AVRUPA'DA PAZAR HEDEFİ BÜYÜYOR

BYD, Çin’deki yoğun fiyat rekabeti ve yavaşlayan üretim nedeniyle rotasını Avrupa pazarına çevirmiş durumda. Şirket, Avrupa’daki uygun fiyatlı modellerle pazar payını artırmayı hedefliyor. S&P Global Mobility’ye göre, 2024 yılında Avrupa’da 83 bin araç satan BYD’nin bu yıl 186 bin satışa ulaşması, 2029 itibarıyla ise bu rakamı yılda 400 bine çıkarması bekleniyor.