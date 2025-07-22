Altın fiyatları için kritik dönemeç! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: O tarihten sonra düşebilir

Jeopolitik risklerin artması ve küresel ekonomideki belirsizliklerle birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Son dönemde yeniden rekor seviyeleri test eden altın, yatırımcıların dikkatini üzerine çekerken, piyasaların yakından takip ettiği isimlerden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çarpıcı açıklamalar geldi.

“ALTIN HER HAFTA REKOR DENEMESİ YAPIYOR”

TV100’de değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, altın fiyatlarının yaklaşık üç hafta önce ikinci yükseliş dalgasına girdiğini ve bu ivmenin Kasım ayına kadar devam edebileceğini söyledi. Orta Doğu’daki gerilimlerin, merkez bankalarının faiz indirim sürecine girmesinin ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirten Memiş, özellikle Çin gibi ülkelerin merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin bu yükselişe katkı sağladığını vurguladı.

Gram altında hedef seviyenin 4.500 TL, ons altında ise 3.500 dolar olduğunu belirten Memiş, “Altın fiyatları her hafta yeni bir rekor denemesi yapıyor. Bu yükseliş trendi Kasım ayına kadar devam edebilir” dedi.

“KASIM AYINDA GERİ ÇEKİLME OLABİLİR”

Ancak Memiş, Kasım ayı itibarıyla piyasaların seyrinde değişiklik olabileceğini de ifade etti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine Eylül ayında başlayabileceğini belirten uzman isim, bu gelişmenin altını olumlu etkileyebileceğini ancak Kasım ve Aralık aylarında kar satışlarının görülebileceğini dile getirdi.

Memiş, ons altında 3.000 dolar seviyelerine, gram altında ise benzer şekilde bir geri çekilmenin yaşanabileceğini öngördüğünü söyledi.

“NAKİT İHTİYACI YOKSA BEKLEMEK EN DOĞRUSU”

Altın yatırımcılarına tavsiyede bulunan İslam Memiş, “Eğer elinizdeki altına şu an için dokunmanız gerekmiyorsa, bozdurma planınız yoksa Kasım ayına kadar beklemekte fayda var. Piyasalarda belirsizlik hâkim ve bu kırılgan süreçte uzun vadeli düşünmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ALTININ FİYATINA DEĞİL MİKTARINA ODAKLANIN”

Altına yatırım yapmak isteyenler için önemli bir hatırlatmada da bulunan Memiş, "Altının fiyatına değil, elinizdeki miktara odaklanın. Eğer uzun vadede altınla ilgili planlarınız varsa, örneğin 2026’da düğün yapacaksanız ya da borcunuz varsa, altın her seviyeden alınabilir. Ana trend yukarı yönlü. Gram altında hedefimiz 4.500 TL, ons altında ise 3.500 dolar" dedi.