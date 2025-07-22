Muğla'da feci kaza! Takla atıp, şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde N.G.E.’nin idaresindeki otomobil yoldan çıkıp, takla atarak sazlık alana uçtu. Kazayı görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerne olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araç içinde sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptığı incelemede Döndü Eğri’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

AĞIR YARALANAN ÇOCUK KURTARILAMADI

Kazada, ağır yaralanan çocuk Erdem Mustafa Eğri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.