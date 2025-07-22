İlber Ortaylı'nın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı! Sürücüler tartışınca İlber Ortaylı bakın ne yaptı

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın içinde bulunduğu araç Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde trafik kazası yaptı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, iki şoför arasında çıkan kavgayı ayırmak ise İlber Ortaylı'ya düştü.

İLBER ORTAYLI KAZA GEÇİRDİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın aracı dün öğlen saatlerinde Balıkesir yolunda kazaya karıştı. Araçlarda hafif maddi zarar meydana gelirken, olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza sonrası Ortaylı'nın aracının şoförü ve kazaya karışan aracın şoförü arasında sözlü bir tartışma yaşanırken tarafları Ortaylı'nın aracından inerek sakinleştirdiği kaydedildi.

İlber Ortaylı’nın şoförü ile diğer sürücü arasında yaşanan kavgaya İlber Ortaylı arabadan inerek müdahale etti. Kazaya karışan iki aracın şoförü İlber Ortaylı'nın konuşmasıyla sakinleşti ve olay yerinden ayrıldı.