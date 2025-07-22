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 | Murat Makas

Yapay zeka 'yanlışlıkla' eyalet başkanını öldürdü: Ülke karıştı

Teknoloji devi Meta, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Başbakanı Siddaramaiah'ı yanlışlıkla ölmüş gibi gösteren yapay zeka destekli otomatik çeviri hatası nedeniyle özür diledi.

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Yapay zeka 'yanlışlıkla' eyalet başkanını öldürdü: Ülke karıştı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 14:42

Yapay zeka bir çok yazılıma entegre olsa da tam anlamıyla yüzde 100 doğrulukla çalışmıyor. Yapay zeka sistemler daha fazla zeki olmaya çalışırken daha fazla halüsinasyon görmeye başladı, bununla beraber ise hata yapma oranları da arttı.

'nın yapay zeka destekli çeviri sistemi Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Başbakanı Siddaramaiah'ı yanlışlıkla ölmüş gibi gösterdi. Siddaramaiah, Instagram'da Hintli oyuncu B. Saroja Devi'nin vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayınladı. Ancak Kannada dilinde yazılan bu mesaj, Meta'nın otomatik çeviri aracı tarafından İngilizceye hatalı bir şekilde çevrildi.

Çeviride, mesajı yazan kişinin yani Siddaramaiah'ın öldüğü yönünde yanlış ve garip bir anlam çıktı. Çeviride şu ifadeler yer aldı: "Başbakan Siddaramaiah dün vefat etti. Çok dilli yıldız, kıdemli oyuncu B. Sarojadevi'nin naaşını ziyaret etti ve son saygılarını sundu."

Yapay zeka 'yanlışlıkla' eyalet başkanını öldürdü: Ülke karıştı

BAŞBAKAN: "BU ARAÇ HALKI YANILTIYOR"

Siddaramaiah, olay sonrası Facebook ve X üzerinden yaptığı açıklamalarda, Meta'nın çeviri aracını "tehlikeli" olarak niteledi. Teknoloji şirketlerinin bu tür "ihmalkârlıkları" halkın doğru bilgilenmesini ve güvenini zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

Başbakanlık ofisinden Meta'ya gönderilen resmi e-postada, "Meta platformlarındaki Kannada dilinden İngilizceye otomatik çeviri sıklıkla hatalı ve bazı durumlarda ciddi şekilde yanıltıcıdır" denildi. Ayrıca, çeviri aracının Kannada dili için geçici olarak devre dışı bırakılması istendi.

Yapay zeka 'yanlışlıkla' eyalet başkanını öldürdü: Ülke karıştı

45 MİLYON KİŞİ ETKİLENEBİLİR

Kannada dili, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin resmî dili ve yaklaşık 45 milyon kişi tarafından anadil olarak konuşuluyor. Bu kadar geniş bir kullanıcı kitlesi dikkate alındığında, hatalı çeviriler kamuoyunda büyük karışıklıklara yol açabiliyor.

Siddaramaiah'ın ofisi, Meta'dan Kannada dili için çeviri aracını geliştirmek üzere dil uzmanlarıyla iş birliği yapmasını da talep etti. Çünkü bu tür çeviri hataları sadece bireysel mesajları değil, devletin resmi açıklamalarını da yanlış yansıtabiliyor.

META'DAN GEÇ GELEN DÜZELTME

Meta sözcüsü, Perşembe günü yaptığı açıklamada "Bu hataya yol açan çeviri sorunu kısa sürede düzeltildi. Yaşananlardan ötürü özür dileriz" dedi. Ancak, Cuma günü itibarıyla aynı Instagram gönderisinin İngilizce otomatik çevirisi hâlâ anlam bozukluğu içeriyordu.

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ETİKETLER
#meta
#yapay-zeka
#Instagram Sorunları
#Çeviri Hatası
#Siddaramaiah
#Karnataka
#Kannada
#Teknoloji
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