Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı nişanlısı belli oldu! Meğer ünlü fenomen Fırat Türkmen'in kardeşiymiş

02 Temmuz 2024 08:49 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:22

"Temizlik Avcıları" programıyla tanınan ve daha sonra En Hamarat Benim programlarıyla tanınan Kadir Ezildi evlilik hazırlıklarına başladı. Sosyal medya hesabından nişan hazırlıklarını paylaşan Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı nişanlısının Gamze Türkmen olduğu ortaya çıktı.

KADİR EZİLDİ KİMİNLE EVLENİYOR?

Kadir Ezildi, sosyal medyadan evlilik hazırlıklarına başladı. Sosyal medya hesabından nişan hazırlıklarını paylaşan ünlü fenomen Kadir Ezildi'nin 19 Temmuz'da nişanlanacağı ortaya çıktı. tgrthaber.com'un edindiği bilgilere göre; Nişanlısının kim olduğunu paylaşmayan Kadir Ezildi'nin yakın arkadaşı olan fenomen Gamze Türkmen'in ablasıyla nişanlanacağı ortaya çıktı.

Sık sık Erzurum'a giden Kadir Ezildi'nin bu süreçte aileyle tanıştığı ve bir dönem arasının kötü olduğu Fırat Türkmen ile de barıştığı öğrenildi.

KADİR EZİLDİ'NİN SEVGİLİSİ GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?

Erzurumlu olan Fırat Türkmen, "Canlar Cananı Muhammed " ilahisini söyleyerek tanınmıştır. Kutsal topraklarda söyledikleri ilahilerle de beğeni toplayan Fırat Türkmen'in ablası Gamze Türkmen Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur.