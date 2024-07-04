Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile ilk kez kameralara yansıdı! Görenler 'Maşallah' dedi

04 Temmuz 2024 14:24 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:32

Kadir Ezildi, 19 Temmuz'da Gamze Türkmen ile nişanlanıyor. Nişanlısı Gamze Türkmen'in yaşadığı Erzurum'da nişan hazırlığı yapan Kadir Ezildi kameralara yansıdı.

KADİR EZİLDİ NİŞANLISI GAMZE TÜRKMEN İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Birkaç gündür Erzurum'da olan Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile yüzük alışverişinde görüntülendi. Nişanlısını sosyal medyadan paylaşmayan Kadir Ezildi, böylece nişanlısıyla ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu.

Sosyal medyadan nişan hazırlıklarını bir bir paylaşan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile 19 Temmuz'da nişanlanacak. Sosyal medyada nişanlısının kim olduğunu açıklamayan Kadir Ezildi , tgrthaber.com'un ulaştığı bilgiler sonrası nişanlısı Gamze Türkmen'in kardeşi Fırat Türkmen ile karesini paylaştı.