Kadir Ezildi evleniyor! Takım elbiseli paylaşımına beğeni yağdı

04 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:28

Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile ilk kez kameralara yansıdı! Görenler 'Maşallah' dedi

Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile ilk kez kameralara yansıdı! Görenler 'Maşallah' dedi

En Hamarat Benim'in fenomen ismi Kadir Ezildi, Fırat Türkmen'in kız kardeşi Gamze Türkmen ile 19 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleşecek törenle nişanlanacak. Hazırlılarla ilgili paylaşımları sosyal medya hesabından paylaşan Kadir Ezildi,

KADİR EZİLDİ EVLENİYOR! TAKIM ELBİSESİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI

Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından nişan hazırlıklarını bir bir paylaşıyor.

Alışverişe çıkan Ezildi'den takım elbiseli ilk paylaşım geldi. İlk kez müstakbel nişanlısıyla yüzük bakarken görüntülenen Kadir Ezildi'nin takım elbisesine beğeni yağdı.

KADİR EZİLDİ VE GAMZE TÜRKMEN NE ZAMAN NİŞANLANIYOR?

Sosyal medyadan nişan hazırlıklarını bir bir paylaşan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile 19 Temmuz'da nişanlanacak. Sosyal medyada nişanlısının kim olduğunu açıklamayan Kadir Ezildi , yaptığı son paylaşımda ilk kez nişanlısını paylaşmış oldu.