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Kadir Ezildi evleniyor! Takım elbiseli paylaşımına beğeni yağdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:28
Kadir Ezildi evleniyor! Takım elbiseli paylaşımına beğeni yağdı

Kadir Ezildi'nin evlenme süreci sosyal medyaya damga vurdu. Evlilik hazırlığını an be an paylaşan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile dünya evine girmeye gün sayıyor.

En Hamarat Benim'in fenomen ismi Kadir Ezildi, Fırat Türkmen'in kız kardeşi Gamze Türkmen ile 19 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleşecek törenle nişanlanacak. Hazırlılarla ilgili paylaşımları sosyal medya hesabından paylaşan Kadir Ezildi, 

KADİR EZİLDİ EVLENİYOR! TAKIM ELBİSESİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI 

Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından nişan hazırlıklarını bir bir paylaşıyor.

Kadir Ezildi evleniyor! Takım elbiseli paylaşımına beğeni yağdı - 1. Resim

Alışverişe çıkan Ezildi'den takım elbiseli ilk paylaşım geldi. İlk kez müstakbel nişanlısıyla yüzük bakarken görüntülenen Kadir Ezildi'nin takım elbisesine beğeni yağdı. 

Kadir Ezildi evleniyor! Takım elbiseli paylaşımına beğeni yağdı - 2. Resim

KADİR EZİLDİ VE GAMZE TÜRKMEN NE ZAMAN NİŞANLANIYOR?

Sosyal medyadan nişan hazırlıklarını bir bir paylaşan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile 19 Temmuz'da nişanlanacak. Sosyal medyada nişanlısının kim olduğunu açıklamayan Kadir Ezildi , yaptığı son paylaşımda ilk kez nişanlısını paylaşmış oldu.

Kadir Ezildi evleniyor! Takım elbiseli paylaşımına beğeni yağdı - 3. Resim

Kadir Ezildi evleniyor! Takım elbiseli paylaşımına beğeni yağdı - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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