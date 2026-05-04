Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Gösteri kabusa döndü! Canavar kamyon izleyicileri ezdi: Ölü ve yaralılar var

Kolombiya’da "Monster Truck (Canavar Kamyon) 2026" etkinliği bir anda kabusa döndü. Modifiye edilmiş kamyonların gösteri yaptığı etkinlikte araç bir anda kontrolden çıkarak izleyicilerin arasına daldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı var.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 06:30
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 06:54

’nın Popayan kentinde "canavar kamyon" denilen modifiye edilmiş bir kamyonun kontrolden çıkarak kalabalığa dalması sonucu eğlence acıya dönüştü.

Kente bağlı Bulevar Rose arazisinde düzenlenen "Monster Truck (Canavar Kamyon) 2026" etkinliğinde, modifiye edilmiş bir kamyon engellerin üzerinden geçerken kontrolden çıkarak izleyicilerin bulunduğu alana daldı.

1'i ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ, ONLARCA YARALI VAR

Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır 40 kişi yaralandı.

Belediye Başkanı Juan Carlos Munoz, kadın sürücünün kontrolü kaybederek güvenlik bariyerini aştığını belirterek, "Bulevar Rose bölgesinde meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Bu elim olay bizi derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Kaza anına ait görüntülerde, kadın sürücünün engelin üzerinden geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybederek seyircilerin bulunduğu alana daldığı görülüyor.

FREN SİSTEMİ DEVRE DIŞI KALDI

Polis Müdürü Julian Castaneda, El Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada, kazanın mekanik arızadan kaynaklandığını ve aracın fren sisteminin devre dışı kaldığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini ifade eden Castaneda, "Bu özel bir etkinlikti. Mekanik bir arıza meydana geldi ve araç pistten çıktı. Yaralı sayısı henüz netleşmedi. Araç bir anda hızlandı ve fren yapılamadı. Sürücünün sağlık durumu ise stabil." dedi.

