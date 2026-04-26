Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kolombiya'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın güneybatısında bombalı saldırı düzenlendi. Yola yerleştirilen bombanın araçların geçtiği sırada patlatılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2026
06:45
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
06:45

Kolombiya'nın yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda menfeze yerleştirilen patlayıcı, araçların geçişi sırasında infilak ettirildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesindeki Cajibio kasabasında Pan-Amerikan kara yolunda menfeze yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı meydana geldi.
Saldırı, araç trafiğinin yoğun olduğu bir sırada meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle geleneksel bir köy otobüsü kullanılmaz hale geldi ve çevredeki diğer araçlar da tahrip oldu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in (EMC) lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.
Cauca Valisi Octavio Guzman, saldırıda aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
Ayrıca ülkenin Cali kentinde bir askeri üs yakınında bomba yüklü bir otobüsle düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre patlama, araç trafiğinin yoğun olduğu sırada meydana geldi. Saldırıda, bölgede "chiva" olarak bilinen geleneksel bir köy otobüsü patlamanın etkisiyle kullanılmaz hale geldi. Patlamanın şiddeti çevredeki diğer araçları da tahrip ederken, kara yolunda devasa bir çukur oluştu.

CUMHURBAŞKANI PETRO: SİVİLLERİ ÖLDÜRENLER TERÖRİSTTİR

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in (EMC) lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Petro, silahlı kuvvetlerden operasyonların yoğunlaştırmasını isteyerek, "Cajibio'daki sivilleri öldüren ve yaralayanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Bu narko-terörist gruba karşı dünya çapında en üst düzeyde takip başlatılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan ülkenin Cali kentinde bir askeri üs yakınında bomba yüklü bir otobüsle düzenlenen saldırıda ise 2 kişi yaralandı.

CAUCA VALİSİ GUZMAN'DAN AÇIKLAMA

Cauca Valisi Octavio Guzman, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, bombalı saldırı sonucu can kaybının arttığını belirterek, "Şu an itibarıyla aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38'den fazla kişinin de yaralandığını bildiriyoruz. Bu, halkımızı derin bir yasa boğan ve büyük bir acıya sevk eden bir trajedidir." ifadelerini kullandı.

Yerel basında yer alan habere göre, silahlı kişiler patlayıcı yüklü tüpü bir otobüsün üzerine attı, ardından meydana gelen patlamada seyir halindeki diğer araçlar da hasar gördü.

ETİKETLER
#Farc
#Cauca
#Kolombiya Saldırısı
#Cajibio
#Pan Amerikan Kara Yolu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.