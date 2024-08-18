Göz kuruluğu ve migren şikayetiyle gitti: 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi!

18 Ağustos 2024 11:20 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 11:42

İrlanda'nın kuzeyinde yaşayan Rachael Burns, senelerce migren ağrısı çekti. Migren ağrılarına bir de göz kuruluğu eklendi. 22 yaşındaki genç kadın, göz doktoruna gittiğinde göz damlası ve gözlük verildi.

Hamileliğinin ardından şikayetleri artan Burns, bir süre sonra gözünü açamamaya başladı. Belfast'te bulunan Victoria Hastanesi'ne sevk edilen genç kadına, beyin tümörü teşhisi konuldu. Rachael Burns'e sadece 1 yıl ömrü kaldığı söylendi.

''ZİHİNSEL OLARAK ÇOK KÖTÜ ETKİLENDİM''

Genç kadın, 8 aydır semptomlar gösterdiğini fakat bu kadar kötü bir haber alacağını hiç düşünmediğini şu sözlerle anlattı:

"Bana, benim teşhisimle yaşayan birinin yaşam beklentisinin 12 ay olduğu söylendi ve ben zaten sekiz aydır semptomlar gösteriyordum. Bu kadar kötü bir haber alacağımı beklemiyordum. En azından bir veya iki yıl dayanabileceğimi umuyordum. Bu beni zihinsel olarak çok kötü etkiledi."

AMELİYAT YAPILAMIYOR

Doktorlar, tümörün beyin sapında bulunduğunu bu yüzden ameliyat yapılamayacağını söyledi. Genç kadına şimdilerde radyoterapi uygulanıyor; beynine 30, omuriliğine ise 28 seans olmak üzere toplam 58 seans.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ İÇİN BAĞIŞ TOPLANIYOR

Aile, genç kadının tedavisi için masrafları karşılayamayınca bağış toplama yönetimine başvurdu. Şimdiye kadar tıbbi masrafları, seyahat masraflarını ve konaklamayı karşılamak için 6,5 milyon TL toplandı. Bu bağış ise henüz hedefin yarısı.