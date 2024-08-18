Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin gizemli ölümünün sırları çözüldü! Asistanı her şeyi anlattı

18 Ağustos 2024 09:12 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 09:29

Friends dizisinde Chandler Bing rolüyle tanınan oyuncu Matthew Perry'nin ani ölü üzerine başlatılan soruşturmanın detayları gün yüzüne çıktı. Perry'nin kişisel asistanı ve 2 doktor da dahil 5 kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Perry'nin asistanının ifadesi, ölümüne dair gizemi çözdü.

ÖLÜM NEDENİ KETAMİN

Mahkemeye sunulan belgelere göre, 2023 yılının ekim ayında Los Angeles'taki evinin jakuzisinde ölü olarak bulunan Matthew Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa, ünlü oyuncuya sabah saatlerinde bir doz ketamin verdi. İfadeye göre Perry, Iwamasa'ya “Beni büyük bir tane ile vur” dedi ve sıcak küveti hazırlaması talimatını verdi.

Perry, 4 saat sonra yeniden asistanı Iwamasa'dan bir doz daha istedi, 40 dakika sonra ise daha büyük bir doz aldı. Asistanı, Perry'nin isteklerini yerine getirdi ve evden ayrıldı. Iwamasa, eve döndüğünde Perry'i suyun üzerinde yüzüstü yatarken bulduğunu söyledi.

54 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın “ketaminin akut etkilerinden” öldüğü ve “havuzunun ısıtılmış ucunda” boğulduğu kaydedildi.

Iwamasa'nın ifadesine göre, işinin bir parçası da Perry'nin doktor randevularını koordine etmek ve ilaçlarını almasını sağlamaktı. Iwamasa ilaçların kaynağı olarak doktor Plasencia ile tanıştırıldığını söyledi.

Mahkeme belgelerine göre Plasencia bir noktada davada suçlanan diğer doktor Chavez ile Perry'den ne kadar para kazanabileceklerini tartışmış; Plasencia, Chavez'e “Bu moronun ne kadar ödeyeceğini merak ediyorum” diye mesaj atmıştı.

''MATTHEW PERRY'NİN BAĞIMLILIĞINDAN FAYDALANDILAR''

Perry'nin ölümüyle bağlantılı olarak Iwamasa, Mark Chavez ve Salvador Plasencia adlı iki doktor ve “Ketamin Kraliçesi” olarak bilinen Jasveen Sangha ve Erik Fleming adlı uyuşturucu satıcıları da dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis raporlarından oluşturulan bir zaman çizelgesine göre, Perry'nin son günleri uyuşturucu arayışının artmasıyla noktalandı. Federal savcılar, suçlanan beş kişinin “kendilerini zenginleştirmek için Perry'nin bağımlılığından faydalandıklarını” iddia ediyor.

Savcılar Chavez'in sahte reçeteyle 22 şişe ketamin ve ketamin pastili temin ettiğini iddia ediyor.