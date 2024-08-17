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Aras Bulut İynemli'ye yangın şoku! Villası küle döndü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 13:29 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 13:40
Aras Bulut İynemli&#039;ye yangın şoku! Villası küle döndü

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürerken, bir yangın haberi de İstanbul Sarıyer'den geldi. Bir villanın bahçesindeki müştemilatta yangın çıktı. Sauna olarak kullanıldığı öğrenilen müştemilattaki yangın villaya da sıçrarken,  sahibinin ünlü bir oyuncu olduğu öğrenildi.


Sarıyer Uskumruköy'de 4 katlı villanın bahçesinde bulunan tek katlı ahşap müştemilat yapıda yangın çıktı.

Aras Bulut İynemli'ye yangın şoku! Villası küle döndü - 1. Resim

EKİPLER SEFERBER OLDU

Sauna olarak kullanıldığı öğrenilen yapıda çıkan yangın, villanın dış cephesine ve çatısına da sıçradı.

Yangına Maden, Yavuz Sultan Selim, Sarıyer ve Kemerburgaz itfaiye ekipler müdahale ederek söndürdü.

Aras Bulut İynemli'ye yangın şoku! Villası küle döndü - 2. Resim

Oda TV'nin haberine göre; Yangının söndürülmesinin ardından yapılan tespitte yaralı ve can kaybı olmadığı ifade edildi.

Aras Bulut İynemli'ye yangın şoku! Villası küle döndü - 3. Resim

Öte yandan yangından etkilenen villanın sahibinin, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli olduğu öğrenildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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