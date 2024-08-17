Aras Bulut İynemli'ye yangın şoku! Villası küle döndü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 13:29 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 13:40
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürerken, bir yangın haberi de İstanbul Sarıyer'den geldi. Bir villanın bahçesindeki müştemilatta yangın çıktı. Sauna olarak kullanıldığı öğrenilen müştemilattaki yangın villaya da sıçrarken, sahibinin ünlü bir oyuncu olduğu öğrenildi.
Sarıyer Uskumruköy'de 4 katlı villanın bahçesinde bulunan tek katlı ahşap müştemilat yapıda yangın çıktı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Sauna olarak kullanıldığı öğrenilen yapıda çıkan yangın, villanın dış cephesine ve çatısına da sıçradı.
Yangına Maden, Yavuz Sultan Selim, Sarıyer ve Kemerburgaz itfaiye ekipler müdahale ederek söndürdü.
Oda TV'nin haberine göre; Yangının söndürülmesinin ardından yapılan tespitte yaralı ve can kaybı olmadığı ifade edildi.
Öte yandan yangından etkilenen villanın sahibinin, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli olduğu öğrenildi.
Kaynak: tgrthaber.com