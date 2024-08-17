Aras Bulut İynemli'ye yangın şoku! Villası küle döndü

17 Ağustos 2024 13:29 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 13:40



Sarıyer Uskumruköy'de 4 katlı villanın bahçesinde bulunan tek katlı ahşap müştemilat yapıda yangın çıktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Sauna olarak kullanıldığı öğrenilen yapıda çıkan yangın, villanın dış cephesine ve çatısına da sıçradı.

Yangına Maden, Yavuz Sultan Selim, Sarıyer ve Kemerburgaz itfaiye ekipler müdahale ederek söndürdü.

Oda TV'nin haberine göre; Yangının söndürülmesinin ardından yapılan tespitte yaralı ve can kaybı olmadığı ifade edildi.

Öte yandan yangından etkilenen villanın sahibinin, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli olduğu öğrenildi.