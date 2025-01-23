Grönland'a göz dikti ortalık karıştı! Danimarkalı siyasetçi Trump'a küfretti

23 Ocak 2025 11:58 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:42

Donald Trump'ın Grönland'a göz koyması, Danimarkalı siyasetçi Anders Vistisen'i çileden çıkardı. Strazburg'da Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda Vistisen, Trump'a sert tepki gösterdi.

'Biden, Putin'e saygısızlık yaptı' diyen Trump dış politikada birçok konuya ışık tuttu

'Biden, Putin'e saygısızlık yaptı' diyen Trump dış politikada birçok konuya ışık tuttu

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'a ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump göz dikti. Trump'ın Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğini söylemesiyle ortalık karıştı. Danimarkalı siyasetçi Anders Vistisen, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir oturumda Trump'ın Grönland açıklamalarını sert bir dille eleştirdi hatta küfretti.

TRUMP'A KÜFRETTİ

Grönland'ın satılık olmadığını belirten Vistisen, ''Başkan Trump, beni çok dikkatli dinleyin. Grönland 800 yıldır Danimarka krallığının bir parçası. Ülkemizin entegre bir parçasıdır. Satılık değildir” diye konuştu. Vistisen, konuşmasının devamında Trump'a sert tepki göstererek, ''Sizin anlayabileceğiniz kelimelerle ifade edeyim. Trump, defol!'' dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta, Vistisen'e müdahalede bulunarak, sözlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi:

''Eğer çeviri doğruysa, kullandığınız terime bu mecliste izin verilmez ve kullandığınız mesajın sonuçları olacaktır. Bu demokrasi evinde uygun değildir. Teşekkür ederim. Trump hakkında ne düşünürsek düşünelim, böyle bir dil kullanmak mümkün değil.''

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Vistisen, Avrupa Parlamentosu'ndaki oturumda yaptığı konuşmayı X hesabından da paylaştı. Vistisen, paylaşımında, şu ifadeler yer aldı:

“Grönland satılık değildir. Grönland 800 yıldır Danimarka'nın bir parçasıdır; bu süre ABD'nin var olduğu sürenin iki katından fazladır. Her gerçek vatansever bunun ulusal egemenliğe karşı kabul edilemez bir saldırı olduğunu anlamalıdır!''

TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.