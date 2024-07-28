Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 8 ölü

Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 8 ölü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Temmuz 2024 07:08 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 07:55
Güney Afrika&#039;da eğlence mekanına silahlı saldırı: 8 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletinde bir eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Batı Eyaleti Polis Sözcüsü Tuğgeneral Sabata Mokgwabone, basına yaptığı açıklamada, Orkney kasabası yakınlarındaki içkili eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mokgwabone, kimliği belirsiz saldırganların yerel Besotho halkına mensup kişileri aramak amacıyla geldikleri mekanda etrafa rastgele ateş açması sonucu vurulan bu kişilerden 7'sinin olay yerinde, 1'inin ise kaldırıldığı hastanede vefat ettiği bilgisini paylaştı.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırganların mekanın kasasında bulunan paraların yanı sıra, güvenlik kamera sistemini ve bir bilardo masasını çaldıklarını kaydeden Mokgwabone, "Şüpheliler ayrıca müşterilerin cep telefonlarını çalarak olay yerinden uzaklaştılar." dedi.

Mokgwabone, kimlikleri ve sayıları henüz tespit edilemeyen saldırganların bulunması için olayın görgü tanıklarına yardım çağrısında bulundu.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...