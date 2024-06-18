Güney Çin Denizi'nde gerginlik... Filipinler ve Çin'in gemileri çarpıştı, ABD'den açıklama gecikmedi

18 Haziran 2024 11:41 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 11:41

Geçtiğimiz günlerde Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'e ait olan ikmal gemisinin İkinci Thomas Sığı yakınındaki sulara yasa dışı bir şekilde girdiğini, Çin gemilerine tehlikeli şekilde yaklaşarak çarpışmaya neden olduğunu açıklamıştı.

Filipinler'e ait geminin Çin tarafından gelen uyarılara kulak asmadığı vurgulandı. Çarpışma nedeniyle iki tarafta herhangi bir hasar veya yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmedi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ABD, Pekin yönetimine sert tepki gösterdi.

"ÇİN'İN TIRMANDIRICI VE SORUMSUZ EYLEMLERİNİ KINIYORUZ"

CNN'deki habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "ABD'nin müttefiki Filipinler'in yanında olduğunu ve Çin'in tırmandırıcı ve sorumsuz eylemlerini kınadıklarını" belirtti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell da Filipinler Dışişleri Müsteşarı Maria Theresa Lazaro ile Çin'in "tırmandırıcı ve sorumsuz eylemlerini" görüştü. Campbell, Çin'in "Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde yasal bir deniz operasyonu yürütmesini engelleyerek Manila yönetiminin seyrüsefer özgürlüğüne müdahale ettiğini" belirtti.

Öte yandan, ABD'nin Manila Büyükelçisi MaryKay Carlson, X'ten yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin'in yaralanmalara neden olan ve Filipinler gemilerine zarar veren "agresif ve tehlikeli manevralarını" kınadığını vurguladı.

İKİNCİ THOMAS SIĞI

İkinci Thomas Sığı Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan Sierra Madre savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor. Çin Sahil Güvenliğinin resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.

ÇİN, FİLİPİNLER'İN YARDIM PAKETİNE EL Mİ KOYDU?

İki ülke arasında yaşanan en son gerginlikte Filipinler, Güney Çin Denizi'nde karaya oturan gemisindeki personeli için 19 Mayıs'ta uçakla havadan atılan yardım paketinin bir kısmına Çin tarafından el konulduğunu iddia etmişti. Çin ise bu ayın başında Filipinler'in resif çevresinde Çinli balıkçıların kurduğu ağları kestiğini ve kaldırdığını ileri sürmüştü.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleriyle birlikte ABD de karşı çıkıyor. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.