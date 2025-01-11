Güney Kore'de düşen yolcu uçağının son 4 dakikalık sırrı! Karakutularından veri elde edilemedi

11 Ocak 2025 14:14 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:48

Güney Kore'de, Jeju Air'e ait yolcu uçağı iniş sırasında kontrolden çıkmış ve 179 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Olayın detaylarını öğrenmek için yapılan karakutu araştırmalarında karakutuların uçuşun son 4 dakikasına ait verilerine ulaşılamadığı ifade edildi.

Güney Kore merkezli ​​​​​​​Yonhap haber ajansının haberine göre, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın rotası, hızı ve irtifası gibi uçuş verilerinin kayıtlı olduğu Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR) ile kokpit ses kayıtlarının bulunduğu Kokpit Ses Kayıt Cihazını (CVR) inceledi.

Yetkililer, yapılan incelemeler sonucunda, FDR ve CVR cihazlarına ait verilerin, uçağın duvara çarpmasından yaklaşık 4 dakika önce durmuş olduğunu bildirdi.

Kazanın sebebinin aydınlatılabilmesi için FDR ve CVR verilerinin tek başına kanıt olarak kullanılamayacağını ifade eden yetkililer, kaza anına ait video görüntüleri gibi kaynaklardan da bilgi topladıklarını dile getirdi.