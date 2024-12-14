Güney Kore’de kriz sürüyor! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol görevden alındı
Güney Kore'de sıkıyönetim yönetim sonrası başlayan siyasi kriz sürüyor. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden alınması talebiyle muhalefet tarafından sunulan azil önergesi, Ulusal Meclis’te yapılan oylamada kabul edildi.
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün ilan ettiği sıkıyönetimin ardından başlayan siyasi kriz devam ediyor Muhalefet partilerinin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları yeni önerge bugün oylandı.
204 EVET OYUYLA KABUL EDİLDİ
Mevcut 300 üye arasında, Yoon'un görevden alınmasına yönelik yasa tasarısı 204 lehte, 85 aleyhte, 3 çekimser ve 8 hayır oyla kabul edildi.
180 GÜN SÜRE VAR
Azil kararı Başkan Yoon'a bildirildiğinde, dışişleri, savunma ve idare başkanlığı görevleri derhal askıya alınacak ve Başbakan Han Deok-Soo başkan vekili pozisyonuna gelecek. Azil tasarısının Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi halinde mahkemenin 180 gün içinde karar vermesi gerekiyor.