Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un sorgulandığı ofisin önünde bir kişi kendini yaktı

15 Ocak 2025 17:22 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 17:22

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yolsuzluk nedeniyle sorgulandığı soruşturma ofisinin önünde bir kişi kendini yaktı. Olayda ağır yaralanan kişinin hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

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Güney Kore​'de yetkileri elinden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol bugün tutuklandı. Yoon, sorgulanmak üzere Gwacheon şehrindeki Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi'ne (CIO) götürüldü.

Soruşturma ofisinin önünde bir kişi ise kendini ateşe verdi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre olayda ağır yaralanan 60'lı yaşlardaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜNEY KOREDE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol​, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.