Güney Kore'deki uçak kazasının ardından havayolu şirketlerine baskın: Yöneticiler mercek altında

02 Ocak 2025 13:06 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 13:14

Güney Kore polisi, 2 havayolu şirketi, Jeju Air ve Muan Uluslararası Havalimanı işletmecisinin ofislerine baskın düzenledi. Havayolu şirketlerinin yöneticilerine yurt dışı yasağı getirildi.

Güney Kore polisi, 179 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737-800 uçağının kazasıyla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Jeju Air ve Muan Uluslararası Havalimanı işletmecisinin ofislerine baskın düzenledi. Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre Güney Kore polisi, Jeju Air'in CEO'su Kim E-bae'nin ülkeyi terk etmesini yasakladı. Karar, soruşturma kapsamında alındı.

KARA KUTULAR BULUNDU

Yetkililer 2216 sefer sayılı uçağın düştüğü Muan havaalanında, güneybatı kentindeki bir bölgesel havacılık ofisinde ve Jeju Air'in başkent Seul'deki ofisinde arama ve el koyma operasyonları gerçekleştirdi.

Aralarında Boeing'in de bulunduğu Güney Koreli ve ABD'li araştırmacılar faciadan bu yana kazanın nedenini belirlemek için kaza bölgesini tarıyor, her iki kara kutu da bulundu ve deşifre çalışmaları devam ediyor.

GÜNEY KORE'DEKİ UÇAK KAZASI​

Güney Kore'nin Muan şehrinde, dün, Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.