Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Güney Kore'den, Kuzey Kore'ye zeytin dalı: Gerilimi azaltmanın yolları aranıyor

Güney Kore, Kuzey Kore'ye zeytin dalı uzatıyor. Kuzey Kore'yi hedef alan yayınlar durduruldu, gerilimi azaltma yolları aranıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güney Kore'den, Kuzey Kore'ye zeytin dalı: Gerilimi azaltmanın yolları aranıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:48

Güney Kore, bölgedeki gerilimi azaltmak ve ile ilişkileri iyileştirmek amacıyla çeşitli yolların değerlendirildiğini açıkladı. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Hükümet, Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltma ve Güney-Kuzey ilişkilerini geliştirme hedefi doğrultusunda, çeşitli adımları değerlendirerek ve uygulayarak Kuzey Kore politikalarını şekillendirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore'den, Kuzey Kore'ye zeytin dalı: Gerilimi azaltmanın yolları aranıyor

MÜZAKERE KARTI BİREYSEL SEYAHATLER

Bakanlığın açıklaması, bir gazetede yer alan ve Devlet Başkanı Lee Jae-myung yönetiminin, Pyongyang ile diyaloğu başlatmak amacıyla bireysel seyahatlerin yeniden açılmasını müzakere kartı olarak değerlendirdiğini belirten haberin ardından geldi.

Gazete, Lee'nin 10 Temmuz'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında bu fikri gündeme getirdiğini ve hükümetin bu önerinin uygulanabilirliği ile ilgili uzun vadeli bir inceleme süreci başlattığını aktardı.

Kuzey Kore'ye yapılan bireysel ziyaretler, 2008'de ülkeyi ziyaret eden Güney Koreli bir kadın turistin, yasak askeri bölgeye girdiği gerekçesiyle Kuzey Kore askerleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından sonlandırılmıştı.

KUZEY KORE'Yİ HEDEF ALAN YAYINLAR DURDU

Bu arada yönetimi, ilişkileri iyileştirme çabaları kapsamında Kuzey Kore'ye karşı başlatılan radyo ve televizyon yayınlarının bu ay itibarıyla durdurulduğunu bildirdi.

Devlet Başkanı Lee, göreve gelir gelmez sınırda geçen yıl başlatılan hoparlörlerden "propaganda yayınının" sona erdirildiğini duyurmuştu.

Güney Kore'den, Kuzey Kore'ye zeytin dalı: Gerilimi azaltmanın yolları aranıyor

YASA DIŞI İHA ŞÜPHESİ

Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanlığı, İnsansız Hava Aracı (İHA) Operasyonları Komutanı Tümgeneral Kim Yong-dae'nin, geçen yıl eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkıyönetim planı kapsamında Kuzey Kore'ye "yasa dışı İHA gönderdiği şüphesiyle" görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Özel savcı, resmi belge sahteciliği dahil çeşitli suçlamalarla Kim için tutuklama talebinde bulundu.

Kim ise iddiaları reddederek, İHA görevlerinin Kuzey Kore'nin balon göndermesine karşı yasal çerçevede yürütüldüğünü savundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güney Kore felaketi yaşadı! Sel ve heyelanda çok sayıda can kaybı var
Kuzey Kore yasaklı füze denemeleri için gizlice inşa etti: Artık denizden taşıyacak
ETİKETLER
#güney kore
#kuzey kore
#diplomasi
#ilişkiler
#Kore Yarımadası
#Gerilim Azaltma
#Kuzey-güney Kore
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.