Güney Kore'den, Kuzey Kore'ye zeytin dalı: Gerilimi azaltmanın yolları aranıyor

Güney Kore, bölgedeki gerilimi azaltmak ve Kuzey Kore ile ilişkileri iyileştirmek amacıyla çeşitli yolların değerlendirildiğini açıkladı. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Hükümet, Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltma ve Güney-Kuzey ilişkilerini geliştirme hedefi doğrultusunda, çeşitli adımları değerlendirerek ve uygulayarak Kuzey Kore politikalarını şekillendirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

MÜZAKERE KARTI BİREYSEL SEYAHATLER

Bakanlığın açıklaması, bir gazetede yer alan ve Devlet Başkanı Lee Jae-myung yönetiminin, Pyongyang ile diyaloğu başlatmak amacıyla bireysel seyahatlerin yeniden açılmasını müzakere kartı olarak değerlendirdiğini belirten haberin ardından geldi.

Gazete, Lee'nin 10 Temmuz'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında bu fikri gündeme getirdiğini ve hükümetin bu önerinin uygulanabilirliği ile ilgili uzun vadeli bir inceleme süreci başlattığını aktardı.

Kuzey Kore'ye yapılan bireysel ziyaretler, 2008'de ülkeyi ziyaret eden Güney Koreli bir kadın turistin, yasak askeri bölgeye girdiği gerekçesiyle Kuzey Kore askerleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından sonlandırılmıştı.

KUZEY KORE'Yİ HEDEF ALAN YAYINLAR DURDU

Bu arada Güney Kore yönetimi, ilişkileri iyileştirme çabaları kapsamında Kuzey Kore'ye karşı başlatılan radyo ve televizyon yayınlarının bu ay itibarıyla durdurulduğunu bildirdi.

Devlet Başkanı Lee, göreve gelir gelmez sınırda geçen yıl başlatılan hoparlörlerden "propaganda yayınının" sona erdirildiğini duyurmuştu.

YASA DIŞI İHA ŞÜPHESİ

Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanlığı, İnsansız Hava Aracı (İHA) Operasyonları Komutanı Tümgeneral Kim Yong-dae'nin, geçen yıl eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkıyönetim planı kapsamında Kuzey Kore'ye "yasa dışı İHA gönderdiği şüphesiyle" görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Özel savcı, resmi belge sahteciliği dahil çeşitli suçlamalarla Kim için tutuklama talebinde bulundu.

Kim ise iddiaları reddederek, İHA görevlerinin Kuzey Kore'nin balon göndermesine karşı yasal çerçevede yürütüldüğünü savundu.