Gurbetçi Türkler Avrupa'yı zengin etti! Altınları saklama çabaları güldürdü

21 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 09:58

Avrupa ülkeleri her yaz gurbetçi Türkler sayesinde "beklenenden fazla ciro" yapıyor veya bütçe açığını gurbetçilerin altınlarıyla kapatıyor. Gurbetçi Türkler bilezik ve takılarını, saklama çabaları ise görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Gurbetçinin istekleri sosyal medyada tepki çekti! "Devlet bize bin euro harçlık versin"

Gurbetçinin istekleri sosyal medyada tepki çekti! "Devlet bize bin euro harçlık versin"

Avrupa​ gümrükleri gurbetçi Türklerin altın​ merakının farkında ve yoğun mesaide. Gurbetçilerin yaz tatili dönüşünde Avrupa ülkeleri "beklenenden fazla ciro" yaptı. Bulgaristan’dan başlayarak, bir yerlere sakladıkları altınları kaptırarak dönen Türkler, Alman gümrüklerinde de son kontrole yakalandı.

Alman gümrükleri, gurbetçi Türklerin dönüş tarihlerinde fazla mesai harcadı. Yüzlerce kiloyu bulan altın ve takılara el koydu. Sadece Ulm gümrüğünde 239 altın takı ele geçirildi. Havalimanları ile birlikte tüm gümrük​ kapılarında el konulan altın takı sayısının büyüklü-küçüklü on bine yaklaştığı sanılıyor.

YÜRÜYEN KUYUMCULAR

Tahminlere göre, sadece bu yaz "kuyumcu gibi dolaşan" gurbetçi Türklerin el konulan altınlarının miktarı 200 kiloya yaklaştı. Alman yasaları gereği, gelen yolcunun beraberinde getirdiği eşya ya da takının değeri 430 Euro’yu aşıyorsa, bunu gümrük aramasından önce yetkililere bildirmesi gerekiyor.

Nakit para da ise sınır 10 bin 200 Euro. gurbetçi Türkler, bu bildirimi yapmak yerine, yanlarındaki altın takıları çeşitli yöntemlerle Avrupa'ya sokmaya çalışıyor. Önceden yapılan bildirim sonrası ceza alınmıyorken, Gümrük Memurları altınları bulunca hem altınlara el konuluyor, hem para cezası kesiliyor, hem de "vergi kaçırmaktan" suç duyurusunda bulunuyor.

BAZLAMA ARASI ALTIN

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Bir gurbetçi Türk kadın, başkent Ankara'dan Münih'e dönüşünde yufka arasına iki değerli bilezik yerleştirdi. Münih Havalimanı'nda gümrüğe tabi eşyası olmayanların olduğu bölgeden geçmek isterken arandı. İki adet değerli bilezik bulundu. Bileziklere el konuldu, kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

HEM LEZZETLİ, HEM DEĞERLİ

60 yaşındaki bir Türk kadın, İzmir'den Münih'e dönerken Münih Havalimanı'nda gümrük memurları tarafından yakalandı. Peynir ve domatesli sandviç hazırlayan kadın, arasına değerli bileziğini yerleştirdi. Ancak röntgen cihazında sandviç arasındaki altın bulundu. Münih Gümrüğü altın bileziğe el koydu.

PELUŞ AYIYA ALTIN DİKTİ

Düsseldorf’ta pelüş ayıcığına altın diken 43 yaşındaki bir gurbetçi Türk kadın, onu oyuncak gibi gümrükten geçirirken yakalandı. Türkiye dönüşü, 1100 Euro’luk bilezikleri ayı içinde yakatan kadın, bunun ölen annesinden kaldığını söyledi. Ama önceden bildirmediği için bileziklere el konuldu.

ÇORAP YA DA YASTIK İÇİNDE

Türkiye’den Hamburg’a dönen 67 yaşındaki gurbetçi Türk yolcunun bavulundaki çorapların içinde saklanmış 5 bin Euro değerindeki bileziklerine el konuldu. Aynı şekilde, kara yoluyla dönen bir gurbetçi Türk ailenin, arabada kullandıkları yastığın içinden çıkan altınlar tutanakla gümrüğe devredildi.

İÇ ÇAMAŞIRI, TURŞU BİDONU VE DAHA FAZLASI

Altınlarını önceden bildirse hiç bir sorun yaşamayacakları halde korkan gurbetçi Türkler, birlikte taşıdıkları takılarını gümrükte kaptırmamak için bazen iç çamaşırları arasına, bazen de turşu bidonlarına saklıyorlar. Ama bunların tümü, özel ayarlı cihazlarla bulunuyor.

Sırbistan, değerli metal için özel cihazlar kullanıyor. Diğer ülkeler de çeşitli yöntemlerle, arabada, bavulda saklanan altınları buluyor.