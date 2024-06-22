Gürcistan sallandı! Deprem Türkiye'den de hissedildi
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
22 Haziran 2024 17:24 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 17:28
Gürcistan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gürcistan'da saat 17.08'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 14.63 olarak ölçüldü. Deprem, Türkiye'den de hissedildi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr