Gürcistan sallandı! Deprem Türkiye'den de hissedildi

22 Haziran 2024 17:24 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 17:28

Kahramanmaraş depreminde evleri yıkıldı! Hayalleri ise 400 bin TL ile çalındı

Kahramanmaraş depreminde evleri yıkıldı! Hayalleri ise 400 bin TL ile çalındı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gürcistan'da saat 17.08'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 14.63 olarak ölçüldü. Deprem, Türkiye'den de hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...