TGRT Haber
Dünya
 Selahattin Demirel

Gürcistan'da muhalefet lideri Elisaşvili gözaltına alındı! Gerekçe çok vahim

"Güçlü Gürcistan" koalisyonunun liderlerinden Vatandaşlar Partisi Genel Başkanı Aleksandre Elisaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi’nin evrak dairesi birimini kundaklama girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

’daki "Güçlü Gürcistan" muhalefet koalisyonu liderlerinden "Vatandaşlar" Partisi Genel Başkanı Aleksandre Elisaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi’nin evrak dairesi birimini girişiminde bulundu.

Ülkenin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Elisaşvili’nin olay sırasında üzerindeki ateşli silahı kullanarak mahkeme güvenlik görevlilerine direnç gösterdiği ve fiziksel saldırıda bulunduğu bildirildi.

"YÜZÜNÜ GİZLEYEREK BENZİN DÖKEREK BİNAYI YAKMAYA ÇALIŞTI"

Bakanlığın açıklamasında "Aleksandre Elisaşvili, bu sabah yüzünü gizleyerek Tiflis Şehir Mahkemesi’nin evrak dairesi biriminin dış cephe camını çekiçle kırmış, içeri girdikten sonra birime ait eşyalar, teknik ekipman ve dokümanlar da dahil olmak üzere binanın çeşitli noktalarına benzin dökerek binayı yakmaya çalışmıştır.

Gürcistan'da muhalefet lideri Elisaşvili gözaltına alındı! Gerekçe çok vahim

Elisaşvili, olay yerinde mahkeme güvenlik servisi çalışanları tarafından fark edilerek durdurulmuş, yanında taşıdığı ateşli silahı kullanarak görevlilere direnmiş ve fiziksel saldırıda bulunmuştur. Elisaşvili direnişine ragmen güvenlik görevlileri tarafından olay yerinde gözaltına alınmıştır.

Müdahale sırasında güvenlik servisi çalışanlarından biri yaralanarak hastaneye kaldırılmış, Elisaşvili de gözaltına alınırken gösterdiği direniş sonucu yaralanmıştır. Polis, suçun işlenmesinde kullanılan araçları delil olarak ele geçirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada soruşturmanın Gürcistan Ceza Kanunu’nun 19-187. maddesi kapsamında sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca bakanlığın yayınladığı görüntülerde, müdahale sonrasında muhalif liderin yüzünde darp izlerinin oluştuğu görüldü.

