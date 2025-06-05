Hacda bir ilk! Arafat'a gidişte yapay zeka kullanıldı

Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında yeni bir dönem başladı. Yapılan açıklamada hacı adaylarının Mekke'den Arafat'a intikalinin yapay zeka kullanılarak başarıyla gerçekleştirildiğini belirtildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hacı adaylarının, Arafat'a naklinin, modern otobüsler ve "Meşair" treni kullanılarak, belirlenen zaman içinde ve yüksek güvenlik altında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapay zekanın kullanıldığı intikal sürecinde, hacı adaylarının sorunsuz bir trafik akışı içinde herhangi bir sıkışıklık yaşamadan kamp alanlarına nakledildiği kaydedildi.

ŞEYTAN TAŞLAMADA DA KULLANILACAK

Yapay zekadan, kalabalık mekanların tahmini, anlık veri analizi ve kalabalıkların hızlı bir şekilde yönlendirilmesinde faydalanıldığı aktarıldı.

Aynı sistemin, hacı adaylarının, Arafat'tan ayrılması, Müzdelife'ye geçişi ve Mina'da Cemerat bölgesinde şeytan taşlanmasında da kullanılacağı dile getirildi.