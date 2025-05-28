Hacıları taşıyan uçak düştü iddiası! DMM'den yalanlama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan’a giden Moritanya hacılarının uçağı Kızıldeniz’e düştü ve 220 yolcu hayatını kaybetti” iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Suudi Arabistan’a giden Moritanya hacılarının uçağı Kızıldeniz’e düştü ve 220 yolcu hayatını kaybetti” iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Moritanya resmi kaynaklarının böyle bir uçak kazasının yaşanmadığını ve ülkeden havayolu ile ayrılan hacıların Mekke’ye güvenli bir şekilde ulaştığı bilgisi verdiğini aktardı.

GÖRÜNTÜLER DE YALANLANDI

"Düşen uçağın batış anı" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin ise Edirne’nin İbrice limanında dalış turizmine katkı sunmak amacıyla yolcu uçağı batırma projesi kapsamında 2019 yılında kaydedildiği bildirildi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Uçağın düşme anına ilişkin paylaşılan görüntünün ise 2017 yılında Endonezya’da bir uçuş sırasında kaydedildiği belirlenmiştir. Paylaşılan iki ayrı görüntünün de iddialarla ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

https://x.com/dmmiletisim/status/1927723578012623016