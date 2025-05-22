Marmaris'te yüzlerce ağaç kesiliyor iddiası! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Köyü'nde yapıldığı iddia edilen mesire alanı projesi için yüzlerce çam ağacının kesildiği yönündeki haberler, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. DMM, söz konusu bölgede gerçekleşen çalışmaların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yürütülen izinli bir doğalgaz boru hattı projesi kapsamında olduğunu açıkladı. İşte detaylar…