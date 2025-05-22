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 | Emir Yücel

Marmaris'te yüzlerce ağaç kesiliyor iddiası! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Köyü'nde yapıldığı iddia edilen mesire alanı projesi için yüzlerce çam ağacının kesildiği yönündeki haberler, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. DMM, söz konusu bölgede gerçekleşen çalışmaların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yürütülen izinli bir doğalgaz boru hattı projesi kapsamında olduğunu açıkladı. İşte detaylar…

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Marmaris'te yüzlerce ağaç kesiliyor iddiası! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 13:24

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Ağaç katliamı' tarzında servis edilen görüntüleri yalanlayarak, konuya açıklı getirdi. İşte DMM'den yapılan açıklama metninin detayları:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Köyü’nde yapılmak istenen mesire alanı için yüzlerce çam ağacı kesildi.” iddiası doğru değildir.

Marmaris'te yüzlerce ağaç kesiliyor iddiası! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama geldi

Bahse konu haberde belirtilen “orman tahribatı” iddiası gerçeği yansıtmamakta olup, bölgede yapılan çalışmalar izinli doğalgaz hattı projesiyle ilgilidir.

Söz konusu alan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yürütülen doğalgaz boru hattı, pig istasyonu ve yol çalışmaları kapsamında, Orman Genel Müdürlüğünden yasal izin alınarak belirlenen alandır.

Marmaris'te yüzlerce ağaç kesiliyor iddiası! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama geldi

ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ!

Çalışmalar, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluğundaki sahada, sadece proje güzergahında bulunan ve çalışmalara engel teşkil eden ağaçların kontrollü şekilde kaldırılması/nakledilmesiyle sınırlıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Marmaris'te yüzlerce ağaç kesiliyor iddiası! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama geldi
ETİKETLER
#dezenformasyon
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#Doğalgaz Hatları
#Ağaç Kesimi
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#Gündem
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