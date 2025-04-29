Hafız Esad'ın mezarı açıldı, kemikleri çalındı! Bu görüntüler iddiaları kanıtlar cinsten

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarının kimliği belirsiz kişilerce açılarak kemiklerinin çalındığı iddia edildi. Sosyal medyadaki görüntüler de bu iddiayı kanıtlar cinstendi.
Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam örgütünün yönetimi ele geçirmesiyle beraber Rusya'ya kaçmak zorunda kalan Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarının açıldığı öne sürüldü.
Hafız Esad'ın, memleketi Lazkiye kırsalındaki Kardaha ilçesinde bulunan mezarının kimliği belirsiz kişilerce açılarak kemiklerinin çalındığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Hafız Esad'ın mezarının boş olduğu görüldü.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarının devrilmesinin ardından, 2000 yılında ölen eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarı 13 Aralık'ta ateşe verilerek tahrip edilmişti.
Öte yandan Hafız Esad, 10 Haziran 2000'de 70 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş, yerine oğlu Beşar Esad geçmişti.