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 | Berrak Arican

Hafız Esad'ın mezarı açıldı, kemikleri çalındı! Bu görüntüler iddiaları kanıtlar cinsten

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarının kimliği belirsiz kişilerce açılarak kemiklerinin çalındığı iddia edildi. Sosyal medyadaki görüntüler de bu iddiayı kanıtlar cinstendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 14:45

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam örgütünün yönetimi ele geçirmesiyle beraber Rusya'ya kaçmak zorunda kalan Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarının açıldığı öne sürüldü.

Hafız Esad'ın mezarı açıldı, kemikleri çalındı! Bu görüntüler iddiaları kanıtlar cinsten

'KEMİKLERİ ÇALDILAR' İDDİASI

Hafız Esad'ın, memleketi Lazkiye kırsalındaki Kardaha ilçesinde bulunan mezarının kimliği belirsiz kişilerce açılarak kemiklerinin çalındığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Hafız Esad'ın mezarının boş olduğu görüldü.

Hafız Esad'ın mezarı açıldı, kemikleri çalındı! Bu görüntüler iddiaları kanıtlar cinsten

ATEŞE VERİLİP TAHRİP EDİLMİŞTİ

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarının devrilmesinin ardından, 2000 yılında ölen eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarı 13 Aralık'ta ateşe verilerek tahrip edilmişti.
Öte yandan Hafız Esad, 10 Haziran 2000'de 70 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş, yerine oğlu Beşar Esad geçmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Beşar Esad neden kaçtı?
Kasım 2024'te Suriyeli muhaliflerden oluşan bir koalisyon, Esad'ı devirmek amacıyla ülkeye karşı çeşitli saldırılar düzenledi. Muhalif birlikler, 8 Aralık'ta Şam'a girerken Esad, Moskova'ya kaçtı ve Rusya hükûmeti tarafından kendisine siyasi sığınma hakkı verildi.
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