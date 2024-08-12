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Hakan Fidan arabuluculuk adımını attı! Ankara'da bir araya geldiler

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ağustos 2024 14:17 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 14:18
Hakan Fidan arabuluculuk adımını attı! Ankara&#039;da bir araya geldiler

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak arabuluculuk görüşmeleri, Hakan Fidan liderliğinde başladı. Bu görüşmeler kapsamında Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Hakan Fidan arabuluculuk adımını attı! Ankara'da bir araya geldiler - 1. Resim

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara Süreci kapsamında iki ülke heyetlerinin 12 Ağustos'ta başkentte bir araya geleceği duyurulmuştu.

Hakan Fidan arabuluculuk adımını attı! Ankara'da bir araya geldiler - 2. Resim

Bakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie'yle de görüşmüştü.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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