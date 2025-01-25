Hakan Fidan Irak yolcusu! Ana gündem maddesi Suriye

25 Ocak 2025 15:14 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:26

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili diplomatik ilişkilerine hız kesmeden devam ediyor. Fidan son olarak yarın Irak'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, ziyareti kapsamında ülkenin en önemli isimleri ile temaslarda bulunacak. Görüşmelerin gündeminde ise terörle mücadele ve Suriye gibi sıcak başlıklar yer alıyor.