Hakim 'iftira' dedi, 378 yıllık hapis cezasını bozdu! Cinsel saldırı hükümlüsü tahliye oldu

ABD'nin California eyaletinde yer alan Yüksek Mahkeme, 76 mahkumiyeti bulunan 58 yaşındaki Ajay Dev isimli adam hakkında tartışmaya neden olan bir karara vardı. Mahkeme, şahsın cinsel saldırı suçlarından toplam 378 yıllık hapis cezasını bozdu. 16 yıldır hapiste olan ve kefaletle serbest bırakılmasına karar verilen Ajay Dev tahliye edilirken, kendisinin yeniden yargılanıp yargılanmayacağına Bölge Savcılığı karar verecek.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Janene Beronio, Dev hakkındaki suçlamaları yönelten evlatlık kızı Sapna Dev'in suçlamaları "Dev'i cezalandırmak ve ABD'de kalma şansını arttırmak" için uydurduğuna dair önemli kanıtlar olduğunu ileri sürdü. Yedi yıldır mahkeme kayıtlarını incelediğini söyleyen yargıç, "Bunu onun yapmadığına dair önemli bir olasılık olduğuna inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

BABASI SEVGİLİSİNDEN AYIRINCA İNADINA YAPTI

New York Post'un haberine göre, 1998 yılında 15 yaşındayken Nepal'den evlat edinilen Sapna, 2008 yılında polise bir ihbarda bulundu. Genç kadın, Dev'in evinden taşınana kadar üç ya da dört yıl boyunca haftada iki ya da üç kez kendisiyle birlikte olduğunu söyledi.

Ancak hakime göre yakın zamanda yapılan bir duruşmada dört tanık, Sapna'nın suçlamaların yalan olduğunu ve bunun, erkek arkadaşıyla olan ilişkisini bitirdiğini ileri sürdüğü babasına öfkesinden kaynaklandığını iddia etti.

Yargıç Beronio'nun "güvenilir" olarak tanımladığı tanıklardan biri, Sapna'nın babasına yönelik suçlamaları "ABD'ye dönmeye kararlı olduğu ve bunu yapmak için cezai suçlamaları kullanması gerektiği" için yaptığını söyledi. Beronio, jüri üyelerinin bu kanıtları duymuş olmaları halinde bu davanın sonucunun büyük olasılıkla farklı olacağını belirtti.

KARAR TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Yargıcın yalnızca tanık beyanıyla mı tahliye kararı verdiği bilinmezken, karar kamuoyunda tartışmaya neden oldu. Başta kadınlar olmak üzere birçok kullanıcı, bir cinsel saldırı faili hakkındaki kararın önemli deliller olmadan bozulmaması gerektiğini savundu.