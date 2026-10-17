İngiltere'de yaşayan bir sürücü ChatGPT'den aldığı yardımla yaklaşık 3 yıl süren park cezası mücadelesini kazandı. Essex bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki Rafal Goral, özel bir otopark işletmecisi tarafından kesilen 100 sterlinlik cezaya karşı yaptığı itirazlarda ve mahkemeye sunduğu savunmada yapay zeka sohbet robotundan yararlandı.

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'Haksız park cezasını' ChatGPT sayesinde iptal ettirdi! 3 yıl sonra gelen zafer Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 249

HABERİN ÖZETİ 'Haksız park cezasını' ChatGPT sayesinde iptal ettirdi! 3 yıl sonra gelen zafer İngiltere'de yaşayan bir sürücü, yaklaşık 3 yıl süren park cezası mücadelesini ChatGPT'den aldığı yardımla kazandı. 45 yaşındaki Rafal Goral, özel bir otopark işletmecisi tarafından kesilen 100 sterlinlik cezaya karşı itirazlarında ve mahkemeye sunduğu savunmada ChatGPT'yi kullandı. Olay, Goral'ın Ağustos 2023'te Cornwall bölgesindeki bir otoparkı kullanmasıyla başladı; nakit kabul eden ödeme makinesindeki kuyruk ve internet bağlantısı sorunları nedeniyle mobil uygulama üzerinden gecikmeli ödeme yaptı. Ödeme gecikmesi nedeniyle kesilen 100 sterlinlik cezaya itiraz eden Goral, borç tahsilat şirketleriyle yazışırken ChatGPT'den aldığı cevaplarla mücadelesini sürdürdü. Yaklaşık 3 yıl süren hukuki sürecin sonunda, mahkeme duruşmasına haftalar kala dava sonuçlandı ve Goral'ın herhangi bir ödeme yapmasına gerek kalmadığı bildirildi. Bu olay, yapay zeka sohbet robotlarının hukuki süreçlerde destek almak için kullanıldığı örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Goral, 25 Eylül 2026 tarihinde gelen e-postayla davanın sona erdiğini ve herhangi bir ödeme yapmasına gerek kalmadığını öğrendi.

SlashGear sitesinin haberine göre, olay Goral'ın Ağustos 2023'te İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki Newquay kasabasında bulunan Tower Road üzerindeki bir otoparkı kullanmasıyla başladı. Goral'ın aktardığına göre otoparktaki ödeme makinesinin önünde uzun bir kuyruk vardı ve makine yalnızca nakit para kabul ediyordu.

Bunun üzerine sürücü, zayıf internet bağlantısı nedeniyle indirmesi zaman alan bir mobil uygulama üzerinden ödeme yaptı. Ancak Smart Parking Limited adlı özel otopark işletmecisi yaklaşık 2 hafta sonra Goral'a 100 sterlinlik ceza gönderdi. Şirketin bildiriminde, ödemenin aracın otoparka girişinden 16 dakika sonra yapıldığı belirtildi.

Goral, ödeme makinesinin yalnızca nakit kabul etmesi ve uygulamayı indirmek için harcadığı zaman nedeniyle ödemenin geciktiğini savunarak cezaya itiraz etti. Ancak kendi ifadesine göre itirazına cevap alamadı. Takip eden ocak ayında ise bir borç tahsilat şirketi kendisinden 170 sterlin ödemesini istedi.

CHATGPT'DEN GELEN MEKTUPLARLA HUKUK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRDÜ

Goral, gelen bildirimler karşısında ChatGPT'den yardım almaya karar verdi. Smart Parking veya borç tahsilat şirketlerinden her yeni mektup ya da e-posta geldiğinde bunları sohbet robotuyla paylaşan sürücü cevaplarını ChatGPT'ye hazırlattı. Goral, mahkemeye gönderdiği savunma metnini de aynı şekilde oluşturdu.

İlk borç tahsilat bildiriminden sonra 4 ay boyunca tahsilat şirketleriyle yazışan Goral'ın dosyası ardından 1 buçuk yıl boyunca sessiz kaldı. Ancak Kasım 2025'te başka bir tahsilat şirketi kendisiyle yeniden iletişime geçti. Bu kez gönderilen uyarıda Ekim 2026 için mahkeme tarihi yer alıyordu. Talep edilen tutar da 300 sterline yükselmişti.

Goral, süreç içerisinde Smart Parking'in cezayı 60 sterline indirmeyi teklif ettiğini de söyledi. Ancak sürücü meselenin kendisi için bir ilke meselesine dönüştüğünü belirterek teklifi kabul etmedi.

Sonunda 25 Eylül 2026'da gelen e-postayla davanın sona erdiği bildirildi. Mahkeme duruşmasına haftalar kala gelen karar, Goral'ın yaklaşık 3 yıldır devam eden mücadelesini sonlandırdı. Ancak Smart Parking'in davayı neden geri çektiği açıklanmadığı için ChatGPT tarafından hazırlanan metinlerin karar üzerindeki etkisi kesin olarak bilinmiyor.

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE CEZA İTİRAZLARI ARTIYOR

Goral park cezasına karşı ChatGPT'den yararlanan tek kişi değil. 2025 yılında Lancashire'da yaşayan şef Loren Cole de Parkingeye adlı işletmecinin kestiği park cezasına itiraz ederken yapay zeka sohbet robotundan destek aldı. Şirket daha sonra davadan vazgeçti.

Hukuk kuruluşu JUSTICE tarafından Eylül 2026'da yayımlanan bir araştırmaya göre, son 2 yıl içinde hukuki bir anlaşmazlık yaşayan kişilerin yaklaşık altıda biri yardım almak için yapay zeka sohbet robotlarına başvurdu.

Bununla birlikte ChatGPT'nin hukuki süreçlerde kullanılması her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor. OpenAI, sohbet robotunu avukat olarak nitelendirmiyor. Şirketin kullanım politikalarında da lisanslı bir hukuk uzmanı olmadığı durumlarda kişiselleştirilmiş hukuki tavsiye alınması konusunda sınırlamalar getirilmiş.