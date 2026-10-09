Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde bulunan tarihi Emevi Camisi, 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

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HABERİN ÖZETİ Halep'te 13 yıllık bekleyiş sona erdi: Emevi Camisi yeniden cemaatine kavuştu Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde bulunan tarihi Emevi Camisi, 13 yıl aradan sonra restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğünün işbirliğinde restorasyon çalışmaları yapıldı. Caminin minaresi, eklentileri, ana binası ve avlusundaki hasarlı bölümler onarıldı. Emevi Camisi, kentin en önemli tarihi simgelerinden biridir. Caminin yeniden ibadete açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Caminin minaresi ve diğer bölümleri yeşil ışıklarla aydınlatıldı.

Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğünün işbirliğinde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, eklentileri, ana binası ve avlusundaki hasarlı bölümler onarıldı.

Kentin en önemli tarihi simgelerinden biri olan Emevi Camisi, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin minaresi ve diğer bölümleri yeşil ışıklarla aydınlatıldı.