Halep'te 13 yıllık bekleyiş sona erdi: Emevi Camisi yeniden cemaatine kavuştu

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İstanbul
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde bulunan tarihi Emevi Camisi, 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.
Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğünün işbirliğinde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, eklentileri, ana binası ve avlusundaki hasarlı bölümler onarıldı.
Kentin en önemli tarihi simgelerinden biri olan Emevi Camisi, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin minaresi ve diğer bölümleri yeşil ışıklarla aydınlatıldı.