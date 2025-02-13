Halıfleksi söktü, gördüğü karşısında şoke oldu! Test için laboratuvara gönderdi

Asbest nedir?

Asbest, solunum ve akciğer kanseri riskini artırır. Uzun süre maruz kalındığında bu risk daha belirginleşir. Asbeste maruz kalmak nadir olsa da agresif bir kanser türü olan mesotelyoma neden olabilir. Bu da genelde akciğer zarı ya da karın zarında meydana gelir. Akciğer dokusunda skarlaşmaya neden olan bu madde asbestozis hastalığına sebep olabilir. Bu da nefes almayı zorlaştırır ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Absest ayrıca astım gibi solunum yolları sorunlarını da tetikler.