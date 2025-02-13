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 | Berkay Alptekin

Halıfleksi söktü, gördüğü karşısında şoke oldu! Test için laboratuvara gönderdi

Çin merkezli video oluşturma ve paylaşma platformu TikTok üzerinde Holli kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir kadın, güzel fayanslarla karşılaşacağı umuduyla 1970'lerden kalan evin halıfelksini söktü. Gördüğü karşısında şoke olan kadın eline kaptığı 2 çuval ile evden uzaklaştırdı.

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Halıfleksi söktü, gördüğü karşısında şoke oldu! Test için laboratuvara gönderdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 17:31

Holli kullanıcı ismiyle ABD merkezli sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit'te paylaşımlar yapan bir kadın 1970'li yıllarından kalan evinin halıfleksini sökme kararı aldı. Halının altında farklı ve güzel fayanslar bekleyen kadın, gördükleri karşısında şoke oldu.

HALIFLEKSİN ALTINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Söktüğü halıflekslerin altından güzel döşemeler beklediğini belirten kadın, ölümcül hastalıklara neden olabilecek asbest fayanslarla karşılaşınca, "kabus gibi bir şey" diyerek şaşkınlığını belirtti.

2 TORBA İLE EVDEN UZAKLAŞTIRDI

Fayansları teste gönderdiğini ifade eden kadını fayansların yüzde 10 oranında asbest içerdiğini öğrendi. Daha sonra bu fayansları 2 torbaya koyarak evden uzaklaştırdı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Asbest nedir?
Asbest, solunum ve akciğer kanseri riskini artırır. Uzun süre maruz kalındığında bu risk daha belirginleşir. Asbeste maruz kalmak nadir olsa da agresif bir kanser türü olan mesotelyoma neden olabilir. Bu da genelde akciğer zarı ya da karın zarında meydana gelir. Akciğer dokusunda skarlaşmaya neden olan bu madde asbestozis hastalığına sebep olabilir. Bu da nefes almayı zorlaştırır ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Absest ayrıca astım gibi solunum yolları sorunlarını da tetikler.
ETİKETLER
#tiktok
#sağlık riski
#Asbest
#Ev Tadilatı
#Şaşırtıcı Keşif
#Tehlikeli Malzeme
#Reddit
#Dünya
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