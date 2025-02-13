Halıfleksi söktü, gördüğü karşısında şoke oldu! Test için laboratuvara gönderdi

İstanbul
Holli kullanıcı ismiyle ABD merkezli sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit'te paylaşımlar yapan bir kadın 1970'li yıllarından kalan evinin halıfleksini sökme kararı aldı. Halının altında farklı ve güzel fayanslar bekleyen kadın, gördükleri karşısında şoke oldu.
Söktüğü halıflekslerin altından güzel döşemeler beklediğini belirten kadın, ölümcül hastalıklara neden olabilecek asbest fayanslarla karşılaşınca, "kabus gibi bir şey" diyerek şaşkınlığını belirtti.
Fayansları teste gönderdiğini ifade eden kadını fayansların yüzde 10 oranında asbest içerdiğini öğrendi. Daha sonra bu fayansları 2 torbaya koyarak evden uzaklaştırdı.