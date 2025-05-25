Ham kanalizasyon taşıyan mavna gemisi aniden patladı! Bir adam nehre uçtu, hayatını kaybetti

ABD'nin Manhattan şehrinde Kuzey Nehri Atıksu Arıtma Tesisi'ne ham kanalizasyon taşıyan mavna gemisi aniden patladı. Gemideki işçilerden biri patlamanın etkisiyle nehre uçtu, hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.

Manhattan'da demirli olan Çevre Koruma Bakanlığı'na ait mavna gemisinde patlama meydana geldi. Atık su arıtma tesisine ham kanalizasyon taşıyan mavna aniden patladı. Bu esnada gemi gövdesinde kaynak yapan işçi, gemi ile iskele arasında kaldı ardından da nehre düştü. 59 yaşındaki işçi hayatını kaybetti, ölümünün patlama sırasındaki yaralanmalar nedeniyle mi suya çarpmanın etkisiyle mi olduğu araştırılıyor.

The Sun'ın haberine göre, gemideki iki işçi ise patlamanın etkisiyle yaralandı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı.

PATLAMA KAZA MIYDI?

Araştırmacılar, patlamanın bir kaynak arızasından kaynaklanmış olabileceğinden şüpheleniyor. Ham kanalizasyondan kaynaklanan son derece yanıcı metanın, operasyon sırasında tutuşma olasılığı üzerinde duruluyor.

Yetkililer, patlamanın kaza olup olmadığını araştırıyor.