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 | Berrak Arıcan

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'utancın' bedelini ödetiyor! 3 çalışan gözaltında

Kuzey Kore'de Kim Jong Un'un filosundaki gemilerin iki katından da büyük savaş gemisinin suya indirildiği sırada düşmesinin cezası 3 çalışana kesildi. Çalışanlar gözaltına alındı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'utancın' bedelini ödetiyor! 3 çalışan gözaltında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 09:31

Kuzey Kore'nin görkemli savaş gemisi, 5 bin tonluk destroyer denize indirilirken kızağından kayarak düştü. Savaş gemisinin hasar alması üzerine Kim Jong-un, 3 çalışanın biletini kesti. Çalışanlar, 'ihmal' ve 'suç eylemi' doğrultusunda gözaltına alındı. Bu kişilerin tersane yetkilisi olduğu belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'utancın' bedelini ödetiyor! 3 çalışan gözaltında

''MİLLETİN PRESTİJİNE UTANÇ...''

Associated Press'in haberine göre (AP), olayla ilgili soruşturma kapsamında açıklama yapan Kuzey Kore lideri Kim, bu kazayı 'utanç' olarak nitelendirdi. Kim, yaşanan olaya bizzat şahit olmasına da dikkat çekti. Kim, “milletin prestijine utanç getiren bu olaydan sorumlu olanların cezalandırılması” talimatını verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'utancın' bedelini ödetiyor! 3 çalışan gözaltında

KİM JONG-UN'U ÇİLEDEN ÇIKARAN OLAY

Kuzey Kore'de üretilen 500 tonluk bir savaş gemisinin denize indirilmesi için ülke lideri Kim Jong-un'un katılımıyla Chongjin Tersanesi'nde tören düzenlenmişti. Geminin üzerinde bulunduğu kızaktan hatalı şekilde kayarak yan yattığı ve karaya oturduğu açıklanmıştı. Kaza nedeniyle yetkilileri suçlayan Kim, olayı "ciddi bir kaza" ve "tolere edilemeyecek bir suç eylemi" olarak nitelemişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'utancın' bedelini ödetiyor! 3 çalışan gözaltında

HASAR GİZLENMEYE ÇALIŞILDI

İngiltere merkezli Açık Kaynak Merkezi (Open Source Center) ise kazaya karışan savaş gemisinin uydudan çekilen fotoğrafını yayınladı. Fotoğraf, Chongjin Tersanesi'nde kısmen yan yattığı görülen geminin üzerinin brandalarla örtülerek hasarın gizlenmeye çalışıldığını ortaya koydu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'utancın' bedelini ödetiyor! 3 çalışan gözaltında
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