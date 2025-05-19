Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Kuzey Kore adını değiştirdi, Güney Kore 'düşmanca' diyerek tepki gösterdi

Kuzey Kore, Panmunjom ateşkes köyünün Kuzey tarafındaki bir binanın isminden "birleşme" kelimesini kaldırdı. Güney Kore, bu hamlenin 'düşmanca' bir amaç taşıdığını ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuzey Kore adını değiştirdi, Güney Kore 'düşmanca' diyerek tepki gösterdi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 09:26

Son zamanlarda savaş söylemleriyle ön plana çık Kim Jong-un yeni hamlesi isim değiştirme oldu. Kuzey Kore, Panmunjom ateşkes köyünün Kuzey tarafındaki bir binanın isminden "birleşme" kelimesini kaldırdı. Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, ''Seul ile ilişkilerini düşmanca olarak yeniden tanımlama kampanyası''na yoğunlaşıldığı belirtildi.

Kuzey Kore adını değiştirdi, Güney Kore 'düşmanca' diyerek tepki gösterdi

GÜNEY KORE: DÜŞMANCA HAMLE

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında da Panmunjom'un kuzey tarafındaki binasındaki tabeladaki 'Birleşme Köşkü' yazısını, 'Panmun Salonu' olarak değiştirdiği bildirildi.

Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, söz konusu hamlenin Pyongyang'ın Seul ile ilişkilerini düşmanca olarak yeniden tanımlama ve Koreler arası birleşmeyi politikasından çıkarma çabasının bir parçası gibi göründüğünü söyledi.

Kuzey Kore adını değiştirdi, Güney Kore 'düşmanca' diyerek tepki gösterdi

MAYINLAR DÖŞEDİ, YOLLARI HAVAYA UÇURDU

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yi birincil düşman olarak ilan ettiği emri 2023 yılında yayımladı. O günden itibaren Güney Kore'ye karşı düşmanlık arttı. Yonhap Haber Ajansı'na göre, geçen yılın nisan ayından bu yana Kuzey Kore, Kim'in emri doğrultusunda DMZ boyunca tanksavar yapıları ve mayınlar yerleştirdi, iki tarafı birbirine bağlayan yolları ve demiryollarını havaya uçurdu.

Kuzey Kore adını değiştirdi, Güney Kore 'düşmanca' diyerek tepki gösterdi

BİNA KORELER ARASI GÖRÜŞMEDE KULLANILIYORDU

Öte yandan Kuzey Kore binası daha önce Koreler arası görüşmeler için kullanılıyordu. Mayıs 2018'de, o zamanki Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kim ikinci zirve toplantılarını orada gerçekleştirdiler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan 'savaş hazırlığı' talimatı: Köklü bir değişim olacak
Kuzey Kore'den mühimmatlı tatbikatla yeni gerilim hamlesi: Artık birkaç cepheden sorumluyuz

Sıkça Sorulan Sorular

Kore neden 2'ye ayrıldı?
Japon ordusunu silahsızlaştırmak için ABD ve Sovyet ordusunun 38.paralelin güneyi ve kuzeyine konuşlanmasıyla Kore Yarımadası kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüştür.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.