Kuzey Kore adını değiştirdi, Güney Kore 'düşmanca' diyerek tepki gösterdi

Kuzey Kore, Panmunjom ateşkes köyünün Kuzey tarafındaki bir binanın isminden "birleşme" kelimesini kaldırdı. Güney Kore, bu hamlenin 'düşmanca' bir amaç taşıdığını ifade etti.

Son zamanlarda savaş söylemleriyle ön plana çık Kim Jong-un yeni hamlesi isim değiştirme oldu. Kuzey Kore, Panmunjom ateşkes köyünün Kuzey tarafındaki bir binanın isminden "birleşme" kelimesini kaldırdı. Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, ''Seul ile ilişkilerini düşmanca olarak yeniden tanımlama kampanyası''na yoğunlaşıldığı belirtildi.

GÜNEY KORE: DÜŞMANCA HAMLE

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında da Panmunjom'un kuzey tarafındaki binasındaki tabeladaki 'Birleşme Köşkü' yazısını, 'Panmun Salonu' olarak değiştirdiği bildirildi.

Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, söz konusu hamlenin Pyongyang'ın Seul ile ilişkilerini düşmanca olarak yeniden tanımlama ve Koreler arası birleşmeyi politikasından çıkarma çabasının bir parçası gibi göründüğünü söyledi.

MAYINLAR DÖŞEDİ, YOLLARI HAVAYA UÇURDU

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yi birincil düşman olarak ilan ettiği emri 2023 yılında yayımladı. O günden itibaren Güney Kore'ye karşı düşmanlık arttı. Yonhap Haber Ajansı'na göre, geçen yılın nisan ayından bu yana Kuzey Kore, Kim'in emri doğrultusunda DMZ boyunca tanksavar yapıları ve mayınlar yerleştirdi, iki tarafı birbirine bağlayan yolları ve demiryollarını havaya uçurdu.

BİNA KORELER ARASI GÖRÜŞMEDE KULLANILIYORDU

Öte yandan Kuzey Kore binası daha önce Koreler arası görüşmeler için kullanılıyordu. Mayıs 2018'de, o zamanki Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kim ikinci zirve toplantılarını orada gerçekleştirdiler.