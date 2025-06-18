Hamaney'den İsrail ve ABD'ye rest: Pazarlık yapmayacağız

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, suikast tehdidinde bulunan ABD ve İsrail'e rest çekti. İsrail'in saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerini belirten Hamaney, pazarlığa ise kapıları kapattı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.

"SİYONİST REJİMLE PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ"

Hamaney’in sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

NETANYAHU SUİKAST İMASINDA BULUNDU

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a 13 Haziran'da başlattıkları geniş çaplı saldırıların ardından düzenlediği ilk basın toplantısında Hamaney'e suikast düzenleyebileceklerini ima ederek, " "Planlarımızı kamuoyu önünde detaylandırmayacağım ama ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP DA TEHDİT ETTİ: NEREDE SAKLANDIĞINI BİLİYORUZ

Hamaney'i "tehdit" eden ABD Başkanı Donald Trump ise "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullandı.