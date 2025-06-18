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 | Onur Kaya

Hamaney'den İsrail ve ABD'ye rest: Pazarlık yapmayacağız

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, suikast tehdidinde bulunan ABD ve İsrail'e rest çekti. İsrail'in saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerini belirten Hamaney, pazarlığa ise kapıları kapattı.

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Hamaney'den İsrail ve ABD'ye rest: Pazarlık yapmayacağız
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 02:59
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 03:28

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.

"SİYONİST REJİMLE PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ"

Hamaney’in sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Hamaney'den İsrail ve ABD'ye rest: Pazarlık yapmayacağız

NETANYAHU SUİKAST İMASINDA BULUNDU

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a 13 Haziran'da başlattıkları geniş çaplı saldırıların ardından düzenlediği ilk basın toplantısında Hamaney'e suikast düzenleyebileceklerini ima ederek, " "Planlarımızı kamuoyu önünde detaylandırmayacağım ama ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Hamaney'den İsrail ve ABD'ye rest: Pazarlık yapmayacağız

TRUMP DA TEHDİT ETTİ: NEREDE SAKLANDIĞINI BİLİYORUZ

Hamaney'i "tehdit" eden ABD Başkanı Donald Trump ise "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullandı.

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