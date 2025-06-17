Nuray Başaran: Trump’ın ekibi İran’ın geleceği için iki ismi konuşuyor

Gazeteci Nuray Başaran, Trump’ın ekibiyle yaptığı görüşmeler doğrultusunda İran’a yönelik dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Başaran, ABD’nin bölgede kontrollü bir kaos hedeflediğini ve molla rejiminin sona ereceğine dair güçlü beklentiler taşıdığını aktardı. Kulislerde İran’ın başına geçmesi için İsrail ve ABD'nin düşündüğü iki ismi de açıkladı.

Gazeteci Nuray Başaran, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibiyle yaptığı görüşmeden çarpıcı bilgiler paylaştı. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan Başaran, Trump ekibinin toplantı halinde olduğunu belirterek, ABD'nin bölgede kontrollü bir kaos istediğini ve İran’daki molla rejiminin sona ereceğine dair beklenti taşıdıklarını aktardı.

Trump’ın İsrail’i desteklemeye devam edeceğini ve İran’daki nükleer tesislerin kaldırılması için gerekli tüm desteği sağlayacağını belirten Başaran, ABD’nin İran’ın mevcut savunma gücünü zayıflatmayı amaçladığını ifade etti. Trump ekibine "Nasıl birisinin gelmesini istiyorsunuz?" sorusuna “Ülkeyi balistik füze ve İHA üretiminden kim temizleyecekse o yönetime gelecek” düşüncesinin paylaştıklarını açıkladı.

İRAN'IN BAŞINA GELMESİNİN İSTENDİĞİ İKİ İSİM

İran’ın geleceği için iki olasılığın gündemde olduğunu söyleyen Başaran, bunlardan birinin Şah Rıza Pehlevi’nin halen ABD’de yaşayan torununun göreve gelmesi, diğerinin ise Hamaney’in oğlunun iktidara taşınması olduğunu aktardı. ABD'nin her iki senaryoya da sıcak baktığını belirten Başaran, ABD’nin İran'da milli savunma kapasitesini istemediğini vurguladı.