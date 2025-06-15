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 | Onur Kaya

Hamaney'den İbranice mesaj! 2 kelimeyle İsrail'e meydan okudu

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, çatışma halinde oldukları İsrail'e İbranice mesaj yolladı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Hamaney, 'Çaresiz kalacaksınız' ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 02:21
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 02:53

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 kelimelik İbranice mesaj paylaşarak İsrail'e meydan okudu.

İran’ın İsrail’e yönelik yeni saldırı başlatmasının ardından, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

"ÇARESİZ KALACAKSINIZ"

Videoda, İran’dan fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Hamaney, paylaşımında hem İbranice hem de Farsça olarak "Çaresiz kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

Hamaney'den İbranice mesaj! 2 kelimeyle İsrail'e meydan okudu

ÇATIŞMALARDA 3. GÜN

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede şu ana kadar üç kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla bina hasar gördü, 150'den fazla kişi yaralandı.

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ETİKETLER
#İsrail
#iran
#ayetullah ali hamaney
#Ayetullah Ali Khamenei
#füze saldırısı
#sosyal-medya
#Dünya
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