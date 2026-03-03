Menü Kapat
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Meşhed'de toprağa verilecek

İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Meşhed kentinde defnedilecek.

Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Meşhed'de toprağa verilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
22:48
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
22:48

ve , Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat tarihinde 'a askeri saldırı başlatmıştı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermişti. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali 'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, yaptığı son açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Meşhed'de toprağa verilecek

HAMANEY'İN CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Öte yandan, ABD-İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu.

Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Meşhed'de toprağa verilecek

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek. Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Meşhed'de toprağa verilecek

İran lideri Ayetullah Hamaney, ABD-İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

