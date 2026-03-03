Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Yasin Aşan

İspanya'dan Trump'ın açıklamalarına cevap! "Uluslararası hukuka saygı" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın İran'a yönelik saldırılarda, ülkedeki üslerde yer alan ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermemesini eleştirmişti. "İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez" diyen Trump'a İspanya'dan yanıt geldi. İspanya hükümet kaynaklarından ulusal basına yapılan açıklamada, "uluslararası hukuka saygı gösterilmesi" istendi.

İspanya'dan Trump'ın açıklamalarına cevap!
İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürüyor. Orta Doğu'da karşılıklı saldırılar ve yüksek tansiyon günden güne artarken ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti.

Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basının sorunlarını yanıtlarken yaptığı açıklamada, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'dan Trump'ın açıklamalarına cevap! "Uluslararası hukuka saygı" çağrısı

İSPANYA'DAN TRUMP'A YANIT GELDİ

ABD Başkanı Trump'ın İspanya'yı eleştirdiği açıklamaların ardından İspanya hükümetinden Trump'a cevap geldi.

İspanya hükümet kaynaklarından ulusal basına yapılan açıklamada, "İspanya, ABD de dahil olmak üzere dünya çapında 195 ülke için güvenilir bir ticaret ortağıdır ve uzun süredir karşılıklı yarar sağlayan bir ticaret ilişkisi sürdürüyoruz. ABD yönetimi bunu gözden geçirmek istiyorsa, bunu özel şirketlerin özerkliğine, uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ikili anlaşmalara saygı duyarak yapmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Hükümet kaynakları ayrıca ABD Başkanı Trump'a "İspanya'nın NATO'nun kilit bir üyesi" ve "AB içinde önemli bir ihracat gücü" olduğunu hatırlattı.

İspanya'dan Trump'ın açıklamalarına cevap! "Uluslararası hukuka saygı" çağrısı

ABD-İSPANYA İLİŞKİLERİNDEKİ SON DURUM

ABD ile İspanya hükümetleri arasındaki ikili ilişkiler Trump'ın 2024 yılının kasım ayında ikinci kez başkan seçildiği günden bu yana olumsuz olarak seyrediyor.

Özellikle İspanya'nın Filistin'e desteğini öne çıkarması ABD-İspanya ilişkileri daha büyük yara alırken bu durum ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik askeri operasyonunda da kendisini göstermişti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılarda Moron de la Frontera ve Rota üslerindeki ABD birliklerinin katılımına izin vermeyen ve ABD uçaklarının bu üsten ayrılmasına neden olan İspanya hükümeti, sürekli olarak "uluslararası hukuka saygı ve diyalog" çağrıları yaptı.

İspanya'dan Trump'ın açıklamalarına cevap! "Uluslararası hukuka saygı" çağrısı

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugünkü açıklamasında "Orta Doğu'da birbirimizle ilişki kurmanın ve güç dengesi kurmanın doğal yolu olarak savaşa razı olamayız. Şiddet asla barış, demokrasi, istikrar getirmez, kaos ve daha fazla istikrarsızlık getirir." derken, "haksız" olarak tanımladığı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "ne BM Sözleşmesine ne de çok taraflılığa" uygun olduğunu vurgulamıştı. Albares, askeri üslerin ABD ordusunun kullanmasına izin verilmemesini ise "Bu İspanya'nın egemenliği ile ilgili bir konudur. Şaşırılacak ya da garipsenecek bir durum yoktur. O yüzden bunun karşılığı olacak diye bir durum da olamaz." değerlendirmesini yapmıştı.

İsrail, ABD'yi saldırıya zorladı mı? Donald Trump'tan dikkat çeken cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net İran yorumu: Tarafsız değiliz
ETİKETLER
#Abd İspanya İran Trump Almanya Ticaret Ilişkileri Nato
#Dünya
