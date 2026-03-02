Hamaney'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı! Operasyonda CIA parmağı

Kategoriler
Umman'da başlayıp İsviçre'de devam eden müzakerelerin nasıl bir sonuç vereceği merak edilirken ABD ve İsrail, İran'a bomba yağdırdı.
Şimdiye kadar İran Kızılayı'ndan verilen bilgilere göre 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi de yaralandı. Saldırılar sırasında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ise İranlılar da şok etkisine neden oldu.
Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından bir açıklama geldi.
Genel Sekreter Ali Laricani, "Hamaney sığınakta saklanmak istemedi, hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcıydı. Ondan böyle oldu." dedi.
Amerikan basını ise Hamaney'in ölümünde CIA'in uzun süredir yaptığı takip çalışmasının etkisini işledi.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Hamaney’in bulunduğu konumları, günlük hareketlerini yakından takip etti. CIA, Hamaney'in günlük hareketlerini yakından incelemeye alıp bilgileri ABD Başkanı Trump ve İsrail ile paylaştı. Daha sonra da Hamaney'in ölümüyle sonuçlanacak operasyon düzenlendi.