 Selahattin Demirel

Hamaney'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı! Operasyonda CIA parmağı

İran'a karşı başlatılan ABD ve İsrail saldırıları sırasında ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney'in öldürülmesi İran'da şok etkisine neden olurken Hamaney'e yapılan suikast da CIA'in uzun süre takip çalışması yürüttüğü belirlendi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 03:23
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 03:26

Umman'da başlayıp İsviçre'de devam eden müzakerelerin nasıl bir sonuç vereceği merak edilirken ABD ve İsrail, İran'a bomba yağdırdı.

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda 201 kişi hayatını kaybederken, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü ve bu ölümde CIA takibinin rolü şok etkisi yarattı.
ABD ve İsrail, İran'a hava saldırıları düzenledi.
Saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney saldırılar sırasında öldürüldü.
Hamaney'in, sığınağa gitmeyi reddedip hayatına normal devam etme ısrarının ölümüyle sonuçlandığı belirtildi.
CIA, Hamaney'in hareketlerini takip ederek topladığı istihbaratı ABD ve İsrail ile paylaşarak operasyonda kilit rol oynadı.
Şimdiye kadar İran Kızılayı'ndan verilen bilgilere göre 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi de yaralandı. Saldırılar sırasında İran dini lideri 'in öldürülmesi ise İranlılar da şok etkisine neden oldu.

SIĞINAĞA GİTMEDİ

Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından bir açıklama geldi.

Hamaney'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı! Operasyonda CIA parmağı

Genel Sekreter Ali Laricani, "Hamaney sığınakta saklanmak istemedi, hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcıydı. Ondan böyle oldu." dedi.

CIA UZUN SÜRE TAKİP ETTİ

Amerikan basını ise Hamaney'in ölümünde CIA'in uzun süredir yaptığı takip çalışmasının etkisini işledi.

Hamaney'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı! Operasyonda CIA parmağı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Hamaney’in bulunduğu konumları, günlük hareketlerini yakından takip etti. CIA, Hamaney'in günlük hareketlerini yakından incelemeye alıp bilgileri ABD Başkanı Trump ve İsrail ile paylaştı. Daha sonra da Hamaney'in ölümüyle sonuçlanacak operasyon düzenlendi.

