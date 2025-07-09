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 | Berrak Arıcan

Hamas, İsrailli esirleri bırakmanın şartını açıkladı!

Hamas, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının yalnızca direnişin dayattığı şartlarda bir anlaşmayla olacağını söyledi. Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin teslim olması yönündeki açıklamalarını "yenilgi sanrısı" olarak değerlendirdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 09:03

ABD Başkanı Donald ile Başbakanı Binyamin Washington'da Gazze'de ateşkesi görüşürken 'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun tüm esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın teslim olması yönündeki açıklaması, psikolojik yenilgi yanılsamasını yansıtıyor, sahadaki gerçekleri değil." ifadesini kullandı.

Hamas, İsrailli esirleri bırakmanın şartını açıkladı!

DİRENİŞLE CİDDİ BİR ANLAŞMA GEREK

Rişk, İsrailli yöneticilerin, askeri operasyonlarla esirlerini kurtarma konusunda tam bir başarısızlık yaşadıklarını kabul etmesinden sonra direnişle ciddi bir anlaşma yapmadan esirleri serbest bırakmanın bir yolu olmadığının ortaya çıktığını dile getirdi.

Hamaslı yönetici Rişk, " teslim olmayacak. Direniş denklemleri dayattığı gibi koşulları da dayatacak." değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU'NUN PAYLAŞIMI

Netanyahu, X platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'de sürdürdükleri savaşın hedeflerinin, "tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak, Hamas'ın askeri ve idari kapasitesini ortadan kaldırmak ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu bunun da Hamas'ın artık var olmayacağı anlamına geldiğini belirtmişti.

https://x.com/netanyahu/status/1942793994674614765

Netanyahu, sonuç olarak tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını, Hamas'a boyun eğdirileceğini ve dağıtılacağını, Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacağını ve kendilerinin de henüz misyonlarını tamamlamadıklarını ifade etmişti.

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#gazze
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